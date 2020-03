Más evidencia

El cargamento de 700 kilos de cocaína decomisado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en Nigua es otra evidencia de que en la lucha contra el narcotráfico no se puede siquiera pestañear.

Aunque las autoridades pueden vanagloriarse del golpe, la realidad es que el territorio sigue siendo muy vulnerable para la introducción de drogas narcóticas. No se trata de ninguna especulación, sino de una verdad de a puño que por cada cargamento que se decomisa, con otros los narcotraficantes se las arreglan para burlar los controles de seguridad.

De no ser así en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa no se decomisaran grandes cantidades procedentes de República Dominicana. Cada alijo que se confisca, como ha ocurrido en Nigua, es para que las autoridades abran más el ojo en la lucha contra las drogas.

No basta con sellar las vías marítimas, disponer de aviones e instalar un ejército en la frontera si no se depura el personal a cargo de enfrentar el trasiego de drogas narcóticas. Los muchos cargamentos que se han confiscado son para generar sospechas. No puede ser que con todas las medidas que se han tomado al país ingrese tanta droga.