El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, confirmó que el Poder Ejecutivo continuará con un plan de «ajustes escalonados» en los precios de los combustibles, incluyendo las gasolinas.

Según el ministro de Hacienda, Magín Díaz, esta medida busca equilibrar las finanzas públicas ante el alza internacional del petróleo, que ya registra un incremento del 12% debido a los conflictos en Oriente Medio.

A pesar de que el Estado destina aproximadamente RD$1,500 millones semanales para mitigar el impacto en el bolsillo de los ciudadanos, el funcionario advirtió que estos fondos no son infinitos y recordó que el objetivo del Gobierno es mantener el déficit fiscal en un 3.2% del PIB.

De igual modo, señaló que para no detener las subvenciones, el Gobierno recortará gastos operativos y compras de bienes para priorizar el sector energético.

El plan combina estos ahorros con alzas «razonables» para que la población se adapte al choque económico.

«La mitad del subsidio actual se lo lleva el 20% más rico de la población. Lo ideal es concentrarnos en los grupos más vulnerables», puntualizó el ministro.

Durante un encuentro con la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Díaz subrayó que la prioridad es salvaguardar la estabilidad macroeconómica.

Para lograrlo, el tren gubernamental aplicará medidas de austeridad en el gasto corriente, optimizando cada peso para evitar que la crisis internacional desestabilice la paz social del país.