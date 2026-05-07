La provincia de Montecristi celebra un «jonrón» por todo lo alto. Con el objetivo de descubrir y pulir el talento de los más pequeños, la Fundación Boomstick23, dirigida por el pelotero Nelson Cruz, inauguró oficialmente el programa RBI en esta localidad. Esta iniciativa de la Major League Baseball (MLB) llega por primera vez a esta zona del país.

El torneo reúne a más de 90 niños, con edades comprendidas entre los 10 y 11 años, quienes están organizados en seis ligas locales. Más allá de ganar juegos, este proyecto busca que los jovencitos aprendan valores fundamentales como la disciplina, el trabajo en equipo y la responsabilidad, utilizando el deporte como una herramienta para fomentar buenos hábitos.

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La actividad tuvo lugar en la Logia Newman, donde se dieron cita padres, entrenadores y autoridades locales.

Durante el evento, se resaltó el esfuerzo de Nelson Cruz y su fundación por devolver a su pueblo parte de lo que el béisbol le ha brindado, creando oportunidades para los niños.

Dedicatoria especial

El evento está dedicado al exreceptor dominicano Tony Peña, considerado un ejemplo de entrega, ética y éxito en el béisbol.

Esta es la primera vez que un programa RBI se establece de forma directa en la provincia de Montecristi. En ese mismo orden, representantes de la Fundación Boomstick23 y de la MLB explicaron que este torneo es apenas el comienzo de una jornada deportiva que pretende transformar el rostro del béisbol infantil en toda la región noroeste.