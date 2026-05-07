Santo Domingo Este.- Seis presuntos delincuentes despojaron a un hombre de su motocicleta mientras este se encontraba junto a su hijo en la calle Bartolomé Frechi, del sector El Almirante, en un hecho ocurrido el pasado lunes 4.

El asalto quedó captado por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes muestran el momento en que la víctima intentaba encender su motocicleta, aparentemente tras presentar una falla mecánica.

En ese instante, seis individuos que se desplazaban a bordo de otra tres motocicletas se acercaron al lugar y aprovecharon la situación para interceptarlo y despojarlo del vehículo.

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Tras cometer el robo, los desconocidos emprendieron la huida de inmediato con rumbo no identificado.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identificación o captura de los responsables del hecho.