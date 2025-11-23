La Feria Multisectorial Expo Constitución 2025, organizada por la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal, se desarrolla con rotundo éxito y para hoy, a las 2:00 de la tarde, se espera la presencia del presidente Luis Abinader.

La exposición, que reúne a empresas, instituciones y emprendedores de diversos sectores productivos, está abierta al público de manera gratuita hasta hoy domingo.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de autoridades locales y nacionales, así como reconocidos empresarios, comerciantes, representantes de todos los partidos políticos y líderes de la sociedad civil. La amplia participación convirtió el encuentro en un verdadero escenario de cohesión social, destacando el espíritu de colaboración y desarrollo que caracteriza a la sociedad sancristobalense.

Durante la apertura el pasado jueves, el presidente de la Cámara de Comercio, Víctor Ramón Montás resaltó la importancia de Expo Constitución como plataforma para impulsar la economía local, fomentar la innovación empresarial y fortalecer los vínculos entre el sector productivo y la ciudadanía.

“Esta feria es mucho más que un evento comercial. Es una declaración de principios, una afirmación de nuestra identidad y una invitación a construir, juntos, la nueva forma de hacer negocios, basada en la cooperación, la innovación y el compromiso con el desarrollo sostenible”, enfatizó Montás.

La feria ofrece una agenda variada que incluye exhibiciones comerciales, actividades culturales, presentaciones artísticas y espacios de networking dirigidos a todo tipo de público.

La feria termina hoy a las 9:00 de la noche.