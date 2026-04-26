En un país donde la figura presidencial está rodeada por uno de los esquemas de seguridad más sofisticados del mundo, la repetición de atentados contra un mismo mandatario en tan corto tiempo resulta, cuanto menos, inquietante.

En apenas dos años, Donald Trump ha estado en el centro de tres episodios de alto riesgo que, aunque no lograron su objetivo, exponen posibles grietas en un sistema diseñado para anticiparlo casi todo.

El más reciente ocurrió en un escenario simbólico: la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un evento tradicionalmente blindado. Aun así, un hombre armado, identificado como Cole Allen, un californiano de 31 años, logró disparar en las inmediaciones antes de ser neutralizado por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Trump no resultó herido, pero el incidente volvió a poner en evidencia lo cerca que pueden estar las amenazas.

No es un caso aislado. El 13 de julio de 2024, en pleno acto de campaña en Pensilvania, un disparo alcanzó al mandatario en la oreja, en un ataque que dejó un fallecido entre los asistentes y terminó con el agresor abatido.

Donald Trump, en ese momento, candidato republicano a la presidencia, es cubierto por el Servicio Secreto tras los disparos escuchados en un acto en Pensilvania. (ARCHIVO)

Durante el ataque, murió un asistente al acto político y dejó otros dos heridos de gravedad. El FBI identificó al tirador, Thomas Mathiew Crooks, de unos 20 años, que fue abatido por los agentes del Servicio Secreto.

Meses después, en Florida, durante una jornada aparentemente rutinaria en un campo de golf, la detección de un hombre armado oculto entre la vegetación obligó a activar los protocolos de emergencia antes de que se produjera un nuevo intento.

Por el caso fue arrestado Ryan Routh de 58 años, un trabajador de la construcción de Carolina del Norte, a quien la policía le encontró un rifle AK-47 con mira telescópica.

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Un patrón que enciende alertas

Más allá de los detalles de cada episodio, lo que inquieta es la frecuencia. No se trata de un solo fallo puntual, sino de una secuencia que refleja un entorno cada vez más complejo para la seguridad presidencial. Eventos abiertos, agendas públicas intensas y una creciente polarización política configuran un escenario donde los riesgos se multiplican.

En la mesa, anoche durante la cena de Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca: la primera dama Melania Trump, el presidente de EE. UU., Donald Trump y Weijia Jiang, presidenta de la Asociación y corresponsal de CBS News.

El reto, no es únicamente reforzar la protección física, sino anticipar amenazas individuales, muchas veces impredecibles. A diferencia de otros momentos históricos, los atacantes no necesariamente forman parte de estructuras organizadas, lo que reduce las posibilidades de detección previa.

El antecedente de atentados contra presidentes como John F. Kennedy o Ronald Reagan marcó transformaciones profundas en los esquemas de seguridad.

Sin embargo, la situación actual plantea un desafío distinto: cómo proteger a un líder en un contexto donde la exposición pública es permanente y las amenazas pueden surgir sin patrones claros.

Por ahora, Trump ha salido ileso de estos episodios. Pero la repetición de intentos en tan corto tiempo deja una señal difícil de ignorar: incluso los sistemas más robustos pueden verse tensionados cuando el riesgo deja de ser excepcional y comienza a convertirse en recurrente.