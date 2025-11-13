SANTO DOMINGO.– Dos hombres fueron sentenciados a 30 años de prisión tras ser declarados culpables del asesinato de un ganadero para el que trabajaban y de su pareja sentimental, un crimen ocurrido en abril de 2023 en el distrito municipal Estero Hondo, Villa Isabela, provincia Puerto Plata.

Los condenados, Juan Alberto Perdomo y Manuel Francisco Pichardo, fueron hallados responsables de la muerte de Eduardo Generoso Pérez y de su compañera Maribel del Carmen Acosta.

Un crimen planificado tras el robo de ganado

El expediente del Ministerio Público establece que los imputados, aprovechando la confianza que les había otorgado el ganadero, sustrajeron y vendieron decenas de reses para beneficio personal.

Cuando la víctima descubrió la desaparición del ganado y los enfrentó, ambos hombres planificaron y ejecutaron el doble asesinato.

Quizas te interese: ¡Aguaceros y tormentas eléctricas! Prepárate para este viernes

Según la acusación, Perdomo y Pichardo golpearon a las víctimas con palos y una llave de hierro para tuberías (Stillson). Posteriormente, incineraron los cuerpos dentro de la finca y simularon su desaparición.

Intento de encubrimiento

La investigación detalla que, tras el crimen, los imputados sustrajeron los teléfonos del ganadero y enviaron mensajes a familiares haciéndose pasar por él, con el objetivo de aparentar que seguía con vida.

Mientras tanto, continuaron vendiendo las reses robadas y suplantando la identidad de Pérez.

Pruebas presentadas por el Ministerio Público

El caso fue investigado por los fiscales José Armando Tejada (fallecido durante el proceso), Julio César Gómez Quintana, Patricia Lagombra y el procurador general de corte Miguel Antonio Ramos.

La fiscal litigante Ana Mariela Hernández logró demostrar la culpabilidad de los acusados con diversas pruebas, entre ellas:

Restos óseos incinerados de ambas víctimas

Herramientas utilizadas para cometer el crimen

Teléfonos celulares

Prendas de vestir con manchas de sangre

Un DVR destruido para borrar evidencias

Calificación jurídica

El Ministerio Público calificó los hechos como violación a los artículos 365, 266, 295, 296, 297, 302, 379 y 386-3 del Código Penal, que sancionan la asociación de malhechores, el asesinato y el robo asalariado.