Santo Domingo.- Un sistema frontal se acercará este viernes al país por la costa norte, lo que provocará aguaceros en varias provincias, informó este jueves el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, el sistema frontal generará precipitaciones sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, San Pedro de Macorís, La Romana, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez.

Indomet explicó que los aguaceros podrían estar acompañados de tormentas eléctricas en algunos puntos, según el informe emitido a las 6:00 de la tarde del jueves.

También te puede interesar:

El organismo también reiteró la advertencia por oleaje anormal en la costa atlántica e instó a los operadores de embarcaciones a no aventurarse mar adentro.