En 18 días ( a partir de este sábado), Mario José Redondo Llenas cruzará el umbral de la libertad cuando salga de la cárcel Najayo-Hombres, en San Cristóbal, tras purgar una condena de 30 años por el infanticidio de su primo, José Rafael Llenas Aybar, de 12 años, ocurrido el 3 de mayo de 1996.

Su salida cierra un círculo legal para él, pero no el dolor y la conmoción de la sociedad que, tres décadas después, no olvida aquel 4 de mayo cuando su cadáver apareció en Arroyo Lebrón, en Santo Domingo Oeste (específicamente en el kilómetro 24 de la autopista Duarte), un día después de su asesinato.

Los cuestionamientos sociales ante su inminente liberación han comenzado a surgir y algunos, incluso, se preguntan: ¿Está Mario José Redondo Llenas preparado para reinsertarse en la sociedad? ¿Está la sociedad preparada para asimilar verlo caminar por las calles? Ambas interrogantes son válidas.

Sin duda, el escenario que tendrá frente a sí el principal asesino del menor Llenas Aybar es drásticamente distinto al que dejó en los años noventa.

Puede leer: Caso Llenas Aybar: liberación de Redondo Llenas reaviva polémica y dudas

El entorno ha cambiado exponencialmente, con grandes edificaciones, avances tecnológicos, conectividad de redes sociales, desarrollo económico y un PIB que dobla el 7.3 % que existía en 1996.

Ante este panorama, el reconocido psiquiatra Héctor Guerrero Heredia ha planteado que lo más conveniente para Redondo Llenas, una vez obtenida su libertad a los 48 años de edad, sería abandonar el país.

Te puede interesar: Psiquiatra sugiere que Redondo Llenas abandone el país tras su libertad

No obstante, consideró que este está preparado para reinsertarse en la sociedad, puesto que estudió muchísimo durante sus años en prisión.

“Esta es una sociedad muy pequeña; todavía en ese círculo la clase media alta y la clase alta es muy, muy cerrada, y a ese muchacho lo único que le conviene es irse del país”, expresó Guerrero Heredia en una conversación reciente con El Nacional.

La salida de Redondo Llenas de la cárcel se produce una década después de que Juan Manuel Moliné Rodríguez, su cómplice, obrara su libertad el 5 de mayo del 2016, luego de cumplir su pena de 20 años de reclusión.

Redondo Llenas y Moliné Rodríguez durante la audiencia de primer instancia.

El exreo ha mantenido un perfil bajo desde entonces, pero el caso de Redondo Llenas genera una mayor expectativa debido a que fue el autor material del hecho de sangre y, además, por el vínculo familiar que lo unía a la víctima.

Redondo Llenas

Según los reportes oficiales de la Dirección de Prisiones, el principal imputado de infanticidio ha llevado una vida alejada de los problemas en el reclusorio; por el contrario, ha sido un ente educativo, no solo en su formación personal, sino también como orientador docente.

A pesar de esos méritos, gran parte de la población todavía no logra borrar la imagen de la crueldad manifestada por Redondo Llenas y Moliné, ambos con 18 años cuando cometieron el horrendo asesinato—, cuyo cuerpo fue encontrado con 34 puñaladas.

En los próximos días, la logística de su salida y su destino inmediato serán el foco de atención de la prensa y la ciudadanía, mientras el caso de José Rafael Llenas Aybar sigue palpable en la memoria colectiva, no solo de la década de los 90, sino también de la actualidad.

Con la libertad de Redondo Llenas, pautada para el próximo 5 de mayo, se cierra un ciclo de dolor que deja atrás una estela de crímenes denunciados en los tribunales en ese entonces, entre ellos asesinatos, tráfico de drogas, vino, whisky, ritos espirituales y sacrificios satánicos, que las autoridades nunca resolvieron.

Breve recuerdo

El primero en ser mencionado como autor intelectual del caso, sin que nunca fuera siquiera interrogado, fue el señor Luis Palma de la Calzada, esposo de la exembajadora de Argentina en el país, Teresa Meccia de Palma.

La defensa de Mario José, integrada por los abogados Artagnán Pérez Méndez, Tomás Belliard (fallecidos) y Francisco Hernández, sacó a relucir que el menor fue sacado de su residencia mediante engaños el 3 de mayo de ese año, por instrucciones de Palma de la Calzada, con la finalidad de sacrificarlo durante un rito satánico.