Condenan a 79 años de cárcel a hombre que asesinó a su pareja en Costa Rica

San José, 20 mar (EFE).- Un Tribunal Penal de Costa Rica condenó este viernes a 79 años de cárcel a Jeremy Buzano, de 26 años, por asesinar a su pareja en 2014, cuyos restos colocó luego en una refrigeradora, y por cometer los delitos de estafa y suplantación de identidad para evitar que sospecharan de su muerte.

Según el informe, la Fiscalía Adjunta de Heredia demostró que Buzano es el responsable del feminicidio.

Además, se evidenció en el juicio que, ante la ausencia de la víctima, Buzano se hizo pasar por ella.

Detalles del crimen

De acuerdo con la acusación elaborada por la Unidad de Género, los hechos ocurrieron entre febrero y abril del 2024, en San Rafael, provincia de Heredia (centro).

En el debate, el representante fiscal acreditó que el hombre asesinó a la joven y luego colocó sus restos en una refrigeradora, la cual fue trasladada días después a otra propiedad», explicó el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

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Detalles del crimen

La sentencia también estableció que el hombre utilizó las tarjetas bancarias de la víctima y realizó varias transacciones para evitar que sospecharan de su muerte.

La joven, quien para el momento de los hechos tenía 21 años de edad, tenía una hija con el acusado y fue reportada como desaparecida el 1 de marzo de 2024.

Sin embargo, fue vista con vida por su familia por última vez el 20 de febrero de ese año en una comunidad de Heredia.

Sentencia y contexto legal

La pena fue dictada por el Tribunal Penal de Heredia y será readecuada a 50 años, que es el monto máximo según la legislación costarricense.

Estadísticas recientes

Datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia muestran que en lo que va de 2026 se han registrado un total de 9 feminicidios.

En el 2025, la cifra alcanzó las 36 víctimas y en 2024 se llegó a la cifra más alta reportada, con 44 feminicidios.