El siniestro vial registrado la tarde de este miércoles en el kilómetro 9 de la autopista Duarte ha generado un severo congestionamiento en gran parte del oeste del Distrito Nacional.

Santo Domingo. – Lo que pudo convertirse en una tragedia terminó siendo un hecho casi milagroso. Un hombre logró sobrevivir luego de que una patana cargada de vigas de hierro se volcara y aplastara por completo su yipeta en el kilómetro 9 de la autopista Duarte.

El conductor, identificado como Eddy Beard, relató que el impacto fue tan arrepentido que no tuvo tiempo de reaccionar.

A pesar de la magnitud del accidente, logró salir del vehículo por el asiento del pasajero, salvando su vida en medio de una escena devastadora.

Las imágenes del lugar evidencian la violencia del hecho: la yipeta quedó totalmente destruida tras recibir el peso de las estructuras metálicas que se desprendieron del camión.

Beard calificó el incidente como una “irresponsabilidad”, señalando que una carga de ese tipo no puede ser transportada sin las debidas medidas de seguridad. “Eso es salir a la calle a provocar accidentes”, expresó.

El accidente también generó un fuerte congestionamiento vehicular, ya que las vigas quedaron esparcidas sobre la vía, afectando el tránsito desde la avenida John F. Kennedy hacia el kilómetro 9.

Mientras tanto, brigadas de emergencia y autoridades trabajan en la remoción de los escombros, en medio de crecientes denuncias ciudadanas que exigen mayor control sobre el transporte de cargas pesadas en esta zona transitada, considerada de alto riesgo.