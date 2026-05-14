A marzo de este año, la inflación doméstica supera ampliamente la registrada en países como El Salvador, que reportó 1.47 %, y Panamá, con apenas 0.87 %, lo que indica que el aumento de precios en República Dominicana fue más del doble respecto a esas economías.

República Dominicana lidera los países del bloque económico centroamericano con la mayor tasa de inflación interanual al cierre del primer trimestre de este año, situándose en 4.63 %, de acuerdo con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca).

Datos de esta entidad indican que la economía dominicana pasó de ocupar el segundo lugar en marzo de 2025, cuando registraba una inflación de 3.58 %, a encabezar la lista un año después, tras experimentar un incremento de 1.05 puntos porcentuales (p.p.). Esto evidencia un mayor ritmo de encarecimiento del costo de vida frente a las demás economías de Centroamérica.

Este bloque económico está integrado por ocho países: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Belice, Guatemala, República Dominicana y Panamá. Oficialmente es conocido como Centroamérica, República Dominicana y Panamá (Capard), los cuales mantienen un comercio activo entre sí. La economía dominicana es la única del Caribe.

A marzo de este año, la inflación doméstica supera ampliamente la registrada en países como El Salvador, que reportó 1.47 %, y Panamá, con apenas 0.87 %, lo que indica que el aumento de precios en República Dominicana fue más del doble respecto a esas economías.

En el caso de Panamá y El Salvador, estos ocupan el segundo y tercer lugar entre las economías con menor tasa de inflación de la región.

País con la menor inflación

La economía costarricense es la que más se destaca dentro de esta región en materia de reducción del índice de precios al consumidor (IPC), la inflación o el costo de vida.

Este país mantiene una tendencia a la baja desde el año pasado. Su nivel inflacionario pasó de 1.21 % en marzo de 2025 a -2.09 % en marzo de 2026, para una reducción de 3.30 puntos porcentuales.

La brecha de inflación entre República Dominicana y Costa Rica alcanza los 6.72 puntos porcentuales, reflejando escenarios económicos completamente distintos dentro de la región.

El análisis sostiene además que, aunque Honduras (3.94 %), Nicaragua (3.55 %) y Guatemala (2.50 %) mantienen presiones inflacionarias, ninguna de esas economías logró superar el nivel alcanzado por República Dominicana en el período evaluado.

Sin embargo, el informe del Banco Central dominicano (BCRD) señala que la tasa de 4.63 % que presenta la economía local todavía permanece dentro del rango meta oficial de 4 % ± 1 % establecido por las autoridades monetarias, acumulando más de 30 meses consecutivos dentro de ese objetivo.

El incremento de la inflación tiene efectos directos sobre el poder adquisitivo de los hogares, especialmente en productos de consumo básico, transporte y servicios, afectando con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos.