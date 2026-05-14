SANTIAGO.-La junta de vecinos del ensanche Libertad o La Rotonda, denunció esta mañana la incertidumbre en la que viven varias familias de allí debido a los deslizamientos de tierra y las lluvias, que en los últimos meses provocaron la destrucción de ocho viviendas.

“Los residentes de la calle Yapur Dumit, al igual que otras conexas, vivimos temerosos y con una gran intranquilidad cuando se producen prolongadas lluvias, porque no solamente se inundan las viviendas, sino que algunas son destruidas totalmente”, subrayó Rolando Céspedes Collado, presidente de la junta de vecinos, quien reclamó la intervención de las autoridades municipales y de Obras Públicas, para resolver el problema de los deslizamientos de tierra en esa comunidad.

Céspedes Collado reveló que en los últimos cuatro años un total de ocho viviendas fueron destruidas a causa de los deslizamientos de terreno y las constantes inundaciones.

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Dijo que algunas familias decidieron abandonar sus casas hasta que el problema sea resuelto.

“Si se presenta otro temporal de lluvias como el de abril pasado, la vamos a pasar muy mal en este sector, por lo que llamamos al Ayuntamiento y a Obas Públicas, para que vengan cuanto antes a resolver este problema”, puntualizó el dirigente comunitario.

María Reyes también declaró que cada vez su casa tiene más fisuras a causa de los deslizamientos de tierra y las inundaciones.

“Uno se acuesta asustado, porque no sabe cuándo se producirán las inundaciones en horas de la madrugada”, dijo Reyes.

Recientemente, técnicos de la Defensa Civil de esta ciudad hicieron un levantamiento en el lugar y declararon esa zona de alto riesgo para decenas de moradores.

No obstante, todavía no se ha presentado ninguna autoridad al lugar para tratar de resolver la situación.

Aquí existen un total de 52 zonas vulnerables con miles de familias que residen en las inmediaciones de cañadas, arroyos, barrancas o ríos.