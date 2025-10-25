Nueva York.-La dominicana Cristina Contreras cumplió recientemente 30 años (10,950 días) de brindar servicios en el NYC Health + Hospitals, el sistema de atención médica municipal más grande de Estados Unidos.

Explica que esos 30 años han significado un logro profesional y personal, en el sentido de que ha podido ser una persona que se identifica con la comunidad, los pacientes y empleados.

NYC Health + Hospitals brinda servicios esenciales para pacientes hospitalizados, ambulatorios, clínicos y domiciliarios a más de un millón de neoyorquinos cada año en los cinco condados de la ciudad.

Contreras, con licenciatura en Herbert H. Lehman College, maestrías en Trabajo Social en la Universidad de Fordham y en Administración Pública en Baruch College, inició su carrera en 1995 en el Hospital Coney Island.

De ahí fue transferida como directora general al Hospital North Central Bronx, luego al Hospital Metropolitana en Manhattan y de ahí al Lincoln en El Bronx, donde acabó de cumplir el primer año dirigiéndolo.

El Hospital Lincoln tiene 362 camas para cuidados agudos, atiende más de 168 mil visitas a urgencias y más de 600 mil consultas externas al año.

Precisó que ha ampliado el acceso a la atención médica para comunidades desatendidas, reclutó y cultivó talento excepcional, impulsó programas de excelencia y mejoró el rendimiento financiero y operativo.

Contreras declara que desde que llegó al Hospital Lincoln se enfocó bien en los empleados, en cambiar la cultura, que se sintieran respaldados, incorporados en las decisiones que se tomaban en el centro «y pudimos transformar las métricas para la creación de más acceso para los pacientes»