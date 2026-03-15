Cuidado de la piel: expertos recomiendan protegerse del sol diariamente

Redacción belleza.– Especialistas en dermatología insisten en la importancia de proteger la piel del sol todos los días, ya que la exposición constante a los rayos ultravioleta puede provocar manchas, envejecimiento prematuro e incluso aumentar el riesgo de cáncer de piel.

Los expertos recomiendan aplicar protector solar con un factor de protección (SPF) de al menos 30, incluso en días nublados o cuando se permanece en espacios cerrados con exposición a la luz solar. También aconsejan reaplicarlo cada dos o tres horas si la persona se encuentra al aire libre.

Además del uso de protector solar, los dermatólogos sugieren utilizar sombreros, gafas de sol y ropa que cubra la piel, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar, entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Mantener una rutina de cuidado que incluya limpieza, hidratación y protección solar ayuda a conservar la piel saludable y prevenir daños a largo plazo.