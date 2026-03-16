La actriz venezolana Daniela Alvarado, de 43 años, reveló que perdió el embarazo de su hija Cordelia cuando tenía 22 semanas y tres días de gestación, lo que equivale a cinco meses.

A través de un video publicado recientemente en su cuenta de Instagram, en el que se le observa con su barriga de embarazo, la artista compartió un mensaje en el que explicó que se cumplen tres semanas desde el fallecimiento de la bebé.

“Tenía 22 semanas y tres días… Tenía 5 meses. Estaba tan asustada que este es el único video que tengo con mi barriguita, con mi Cordelia. Hoy se cumplen tres semanas de su fallecimiento, y yo aún me siento perdida, sin rumbo, sin planes, en un limbo extraño donde camino y me levanto porque no me queda de otra”, escribió.

En el mensaje, la actriz expresó que continúa atravesando el proceso de duelo y que, en ocasiones, se le hace difícil levantarse de la cama o realizar sus actividades cotidianas.

“Los duelos son duros, pero este hace que muchas veces no me quiera levantar de la cama, ni comer, ni hablar, a veces ni respirar, y debo hacerlo, tengo que levantarme, y lo hago, estoy tratando, aquí estoy, con mi alma partida”, señaló.

También indicó que continúa adelante por su familia, mencionando a su esposo, el actor José Manuel Suárez, y a su hija Olivia, a quien adoptaron en 2025.

“Estoy tratando, aquí estoy, con mi alma partida, trato, sigo, por mis hijas, porque sí, siempre seré la mamá de Olivia y Cordelia, por Jose, por mí, por aquellas que como yo hoy se sienten vacías”, agregó.

La actriz también afirmó que ha leído historias de otras mujeres que han pasado por experiencias similares y consideró que debería hablarse más sobre este tipo de pérdidas.

Previamente, el 23 de febrero, Alvarado había publicado otro mensaje dedicado a su hija Cordelia, en el que expresó su agradecimiento por haberla llevado en su vientre y describió el dolor que le dejó la pérdida.

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“Me siento tan agradecida por haberte tenido dentro de mí, de que nos hayas escogido como tus papás, me siento tan bendecida de llamarme tu mamá aunque haya sido por tan corto tiempo”, escribió entonces.

En esa publicación también agradeció a su esposo por acompañarla durante el proceso: “Mi amor, tú y Olivia son mi vida entera, gracias por ser el hombre maravilloso que eres, gracias por no soltarme nunca”.

La actriz señaló que necesita tiempo para atravesar el duelo tras la pérdida de su hija.