La estrecha relación entre comida y emociones

Aunque muchos creamos que es un proceso exclusivamente físico, lo cierto es que el acto de comer está estrechamente ligado a las emociones.

La coach en psicología de la alimentación, Dayana Rodríguez, hace esta afirmación y detalla que es por eso que tantas mujeres confunden la comida con amor y buscan comer para llenar ese vacío interior o escapar de alguna situación.

“Descubrir cuál es el vacío, cuál es la necesidad de comer, de qué es lo que necesito escapar, es descubrir la verdad que te va a liberar”, agrega.

La profesional explica que la relación entre comida y emociones se forma muy temprano en la vida, pues al nacer nuestro alimento es la leche que nos da mamá, nos alimentamos por primera vez en un momento profundamente íntimo donde el bebé puede estar llorando por incomodidad y/o por hambre pero cuando mamá con amor nos amamanta o nos da el biberón, en ese momento se llena el estómago y al mismo tiempo se llena nuestro corazón.

Emociones

Entonces –dice- algunas más que otras nos acostumbramos ante emociones como la tristeza, la ira o el miedo, acudir a la comida para volver al estado que asociamos al comer: ese estado en el cual me siento segura, amada, cuidada y en paz.

Sobre el balance en la alimentación que muchos promueven como ideal para bajar de peso y mantenerse, opina que “ese balance implica que hay dos extremos: uno en el cual somos estrictas y nos “portamos bien” haciendo la dieta para perder peso y el otro extremo es cuando se pierde la estructura y comemos sólo guiadas por el impulso o el placer inmediato. “Este pensamiento está ligado a la cultura de dieta. Entonces, tenemos que tener cuidado con ‘el balance’, porque nos puede llevar a vivir en el yo-yo de restringirse por un tiempo y después sentimos perder el control comiendo en exceso”.

Coach en psicología de la alimentación, Dayana Rodríguez.

La clave para bajar de peso

La coach en psicología de la alimentación, responde que la clave para bajar de peso es no obligarnos a bajar de peso sin primero hacer el trabajo emocional, pues para muchas personas, especialmente quienes luchan con el comer emocional, el primer paso es hacer el trabajo emocional.

“Es hacer las paces con nosotras mismas, decidir perder peso desde el amor propio y no desde el autorechazo, entender por qué logramos tantas otras cosas en nuestras vidas menos perder peso. Cuando comprendes la razón real detrás del peso, cuando la aceptas sin resignación, cuando decides amarte a pesar de ella entonces puedes buscar ayuda y dar los pasos correctos para sanar tu relación con la comida”. Sobre si es más fácil bajar de peso que mantenerse delgado, expresa que muchas personas bajan de peso, muchas logran restringirse por un tiempo, ya sea con dietas, medicamentos inyectables o con cirugía bariátrica hasta ver resultados. Pero no todo el mundo puede mantener controlado el impulso subconsciente que te lleva a los viejos hábitos porque aún no hemos solucionado la razón profunda que nos mantiene en el peso no deseado.

Dayana Rodríguez concluye que cada cuerpo es distinto. Cada uno de nosotros tiene costumbres, heridas e historias únicas. Es por eso que la forma de comer que le funciona a una no necesariamente nos funciona a todas. “Como coach en la psicología de la alimentación, creo que la mejor manera de alimentarnos es cuando logramos escuchar nuestro cuerpo y aprendemos a comer luego de satisfacer nuestras carencias emocionales con lo que verdaderamente necesitamos, que muchas veces no es comida”.

La experta cuenta con certificaciones internacionales en coaching en Psicología de la Alimentación y es miembro internacional de la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS). A través de su proyecto Gordita Fit, comparte contenido educativo sobre alimentación consciente, manejo emocional y construcción de hábitos sostenibles. Es además fundadora de La Casa del Bariátrico, iniciativa enfocada en brindar educación y acompañamiento a pacientes bariátricos en RD.