Denuncian libros editados por Educación promueven xenofobia

Santo Domingo,- El presidente de la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos de la República Dominicana (Asedilird) denunció que, además de los múltiples errores conceptuales y ortográficos que tienen los libros editados por el Ministerio de Educación, también promueven la xenofobia y estigmatizan a las trabajadoras domésticas.

El profesor Juan Colón explicó que en este último aspecto definen a las trabajadoras domésticas como una persona de color de piel negra, destacando las características del tipo y la forma de su cabello, lo que implica que la estigmatizan.

Colón agregó que ese tipo de cosas no pueden pasar, a la vez que hizo un llamado para que se reflexione sobre el particular, y se pueda salvar el año escolar, y la impronta de lo que significa educar.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el editor de libros de textos recordó que si hay algo que ha transformado a los países en el mundo se llama la educación.

Sostuvo que existe la necesidad de salvar el libro, porque con el nuevo texto que usarán los estudiantes lo van asociar con el error, sobre todo cuando niños entre siete y 16 años se le instruya con “esas cosas”, probablemente, cuando llegue a la adultez ya no quieran saber de los libros, es decir, sientan fobia.

“Pero todo tipo de error, unos libros que no están para esos niveles para cuales fueron hechos, actividades que el alumno no puede realizar, hay textos, incluso, xenófobos también, por ejemplo, hay una lectura ahí donde define a la trabajadora doméstica como una persona negra, con el cabello de tal o cual forma, es decir, la estigmatiza, y ese tipo de cosas no pueden pasar”, deploró.

Definió al libro como el referente, más allá del maestro, para el educando, y si el libro comienza por los errores, el alumno va asociar eso con esas falencias y, por lo tanto, ese libro tiene que ser perfecto.

“Los hijos de las personas ricas y de clase media que estudian en los colegios están utilizando los libros que se editaron en el 2021, los pobres de las escuelas públicas le quieren enviar el adefesio que se ha editado ahora, que no sirve para nada”, deploró Colón.

El presidente de Asedilird recordó que los libros que se deberían utilizar este año escolar para el bachillerato los tiene en sus almacenes el Ministerio de Educación, razón por la cual, ni siquiera tienen que comprarlos.

“Comprar solamente lo complementario, y el tema está resuelto, porque los libros que ha editado la cartera educativa es obligatorio que sean enviados a currículo para que en un plazo no menor seis meses sean evaluados, si van hacer un trabajo serio, que evalúen los 180 libros que han mandado a editar”, sugirió.

Dijo que con si se insiste en formar el estudiantado con esos libros, los organismos nacionales e internacionales que evalúan la competencia de los estudiantes, tendrían que habilitar un espacio después del último lugar para colar a la República Dominicana.

Juan Colón dice textos usan a Wikipedia como referencia bibliográfica y tienen contenido para personas adultas

Juan Colón quien preside la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos de la República Dominicana confirmó que los nuevos textos que está editando el Ministerio de Educación tienen a Wikipedia como fuente de consultas. Dicho buscador se define como una fuente de información social no primaria.

“Si, claro, te lo escriben ahí, fuente Wikipedia en múltiples casos, pero no solo esto, varios de esos videos contienen publicidad, anuncio de lo que tu quiera, es decir, de pronto el niño abre y, digamos, pudiera aparecer una mujer desnuda o haciendo aquello, estamos frente a algo que no se tomó el tiempo, porque no hay manera de elaborar un libro de texto en cuatro o cinco meses”, afirmó el empresario.

Explicó que, si el departamento de Currículo de la cartera educativa no hubiese podido evaluar 180 libros en un año, quizás con mucho esfuerzo lo habría hecho en seis meses, y si insisten en usar esos textos tienen que llevarlos a dicha dependencia para fines de evaluación.

Enfatizó que esos libros que ha editado el Ministerio de Educación no sirven y, por lo tanto, hay que botarlos, porque persistir en utilizarlos crearía traumas a los estudiantes, porque se trata de textos que en el 98% de su contenido tienen error.

“A qué va asociar el niño al libro, a los errores, pero ese es un trauma hasta la posterioridad, es decir, le va a coger miedo, cuando la maestra de Lengua Española le diga que los nombres propios se escriben con letra mayúscula, el chico responderá que en el libro está con minúscula”, censuró.

Recalcó que esos libros que ha editado la cartera educativa no están hechos para niños, porque el nivel de lengua que utiliza no es para ese extracto poblacional, e igual las actividades de evaluación que le sugieren.

“El enfoque no es para un educando de seis, siete a ocho años y, por vía de consecuencias, también se equivocaron en esa parte”, sentenció Juan Colón.

Explicó que la falta de coherencia ha llegado un grado tal que en un libro de Ciencias Sociales hay una maestra dando clases de matemáticas para niños de cinco años.