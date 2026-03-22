La actriz Sarah Michelle Gellar, protagonista de la saga de culto ‘Buffy cazavampiros’ (‘Buffy the Vampire Slayer’), y el actor David Boreanaz, que interpretaba a Angel, han recordado a su compañero de reparto Nicholas Brendon, fallecido ayer a los 54 años.

“Nunca sabrán lo difícil que es ser el que no es elegido. Vivir tan cerca del centro de atención y nunca pisarlo. Pero yo sí lo sé. Veo más de lo que nadie se da cuenta, porque nadie me está mirando”, escribió Gellar en su perfil de Instagram, donde compartió una imagen junto a Brendon de la época de la serie.

La cita pertenece a un diálogo de la séptima temporada entre el personaje de Xander, interpretado por Brendon, y Dawn Summers, la hermana pequeña de Buffy, a la que daba vida Michelle Trachtenberg, fallecida en febrero de 2025 a los 39 años.

“Te vi, Nicky. Sé que estás en paz, en esa gran mecedora en el cielo”, añadió la actriz.

El intérprete falleció mientras dormía, según un comunicado de su familia recogido por el medio Variety.

Sarah Michelle Gellar, Nicholas Brendon y David Boreanaz.

Por su parte, David Boreanaz, que daba vida al vampiro Angel en la mítica serie, también recordó a Brendon en Instagram: “Hay personas con las que trabajas y luego están aquellas con las que compartes tiempo. Nick era de las segundas».

“Transmitía algo real, no perfecto ni pulido, simplemente real -añadió-. Y en este negocio, eso importa más que casi todo. No siempre podemos elegir cuánto tiempo permanece alguien en la historia, solo que estuvo aquí. Y él estuvo… Descansa en paz, hermano«.

La noticia de la muerte de Brendon llega pocas semanas después de que Hulu anunciara que no seguirá adelante con el reboot de la serie, ‘Buffy- New Sunnydale’, que iba a dirigir Chloé Zhao (la directora de ‘Hamnet’).

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‘Buffy cazavampiros’ (‘Buffy the Vampire Slayer’) se originó como una película en 1992 dirigida por Fran Kuzui y escrita por Josh Whedon. Cinco años después, llegó su adaptación televisiva, protagonizada por Gellar, que se prolongó durante siete temporadas (1997-2003) y se mantiene como una de las series de culto de finales de los noventa.