Santo Domingo.- El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, es un firme seguidor del deporte y lo practica en su tiempo libre.

Formó parte del seleccionado de la institución del orden que conquistó el primer lugar en la modalidad de tiro individual y el segundo por equipos en el Torneo Amistoso para Generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, celebrado en noviembre pasado en Sierra Prieta, Villa Mella.

Se realizó por iniciativa del ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre.

El general de la Policía Jhonny Soto Abreu obtuvo la medalla de oro, mientras que el hoy mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, actual director general de la uniformada, alcanzó la de plata, cuando se desempeñaba como inspector general de la institución.

“Tras su juramentación, el mayor general Cruz Cruz me manifestó que apoyará el deporte durante su gestión, recordando, incluso, su reciente participación en el Torneo Amistoso de Tiro cuando se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional”, expresó el general Jacobo Mateo Moquete, director de Deportes de la institución.

Dominio policial

La Policía Nacional tuvo una sobresaliente actuación al colocar tres de los primeros cinco tiradores en la modalidad individual con fusil.

Además del primer lugar de Soto Abreu y el segundo de Cruz Cruz, el quinto puesto correspondió al general Rigoberto de los Santos Guerrero.