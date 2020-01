El expresidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Subero Isa advirtió hoy que la corrupción en República Dominicana sólo terminará cuando el procurador general de la República sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura.

“Estoy de acuerdo con que el procurador general de la República sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura”, indicó.

Subero Isa dijo que “La corrupción la vamos a tener constante mientras la dependencia de la Procuraduría General de la República sea designado por el Poder Ejecutivo”.

A su llegada al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes dijo no obstante que “Vamos a tener la esperanza de que se va a luchar contra la corrupcion”.

Panorama político

Subero Issa ve el panorama político electoral muy confuso.

“Estoy sumamente preocupado y por eso estoy abogando por que se apoye plenamente a la Junta Central Electoral, que se respalde porque si no las consecuencias serían funestas con recusaciones e impugnaciones”, alertó el expresidente de la Suprema.

Precisó que el sistema electoral no colapsaría pero que estaría muy requebrajado.

“La confianza se perdería, todos tenemos que luchar por apoyar la JCE”, reiteró Subero Issa, este martes, día Poder Judicial.