Santo Domingo.-El tema de la equidad de género en la Ley de Régimen Electoral es una trampa que perjudica a las mujeres porque da la oportunidad a los partidos a colocarlas donde saben que no tienen posibilidades de ganar en las próximas elecciones, aseguró el sábado el exmiembro de la Junta Central Electoral Electoral (JCE), José Angel Aquino.

Sostuvo que en las elecciones pasadas hubo un partido que no tenía posibilidades de ganar en Higüey y llevó cuatro mujeres, o ese partido no tenía posibilidades de ganar en Ocoa y llevó dos mujeres, “entonces al final decía que cumplía la cuota, pero no la cumplía porque estaba colocando mujeres en posiciones en las que nunca iban a ganar”.

“Y lo peor, otra cosa que hicieron peor fue que en una determinada provincia llevaron a todas sus candidatas como mujeres, pero su real candidato lo llevaron por otro partido y era varón, y mandaron a votar por ese partido”, dijo.

Resaltó que uno de los elementos que ha dado buenos resultados en el Partido de la Liberación Dominicana es que esa entidad han respetado en buena medida la equidad de género, y las féminas son dos por ciento más que los hombres en el padrón electoral.

“Pero algunos partidos han perdido de vista que las mujeres votan más que los hombres, en las elecciones pasadas votaron 100 mil más que los hombres, y el éxito a mi modo de ver que ha tenido el PLD es que precisamente ha estado cada vez más dándole más participación a la mujer”, consideró.

Aquino emitió sus consideraciones al exponer el tema Aspectos Relevantes de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, durante un seminario organizado por el Instituto de Formación Política Profesor Juan Bosch.

Dijo que como el artículo 136 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral otorga un 40 por ciento de los cargos a nivel nacional a las mujeres, esto da la libertad a los partidos a colocarlas en puestos que no sean muy relevantes, regidoras y vocales en los distritos y juntas municipales.

Sobre el voto de arrastre sostuvo que no siempre es el diputado quien arrastra al senador, “ se han dado casos donde hay diputados que ganaron con 300 y 400 votos y esto ocurre porque fueron arrastrados por el candidato a senador”.

En el seminario realizado en la Casa Nacional del partido oficial también disertaron John Garrio, Namphi Rodríguez y Manuel Galván. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Alejandrina Germán, miembro del Comité Político de la entidad.