“La institución está logrando un ahorro de más de RD$10 millones mensuales en favor de los afiliados, producto de la identificación y corrección de cobros indebidos", subraya Elías Báez, director de la DIDA.

El ahorro mensual superior a RD$10 millones en favor de los afiliados al sistema de seguridad social sería uno de los principales factores que habrían generado resistencias contra la actual gestión de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), según afirmó su titular, Elías Báez.

El funcionario indicó que el ahorro mensual logrado responde a la identificación y corrección de cobros indebidos, una práctica que, aseguró, impactaba directamente el bolsillo de los afiliados. En ese sentido, precisó que durante su primer año de gestión se ofrecieron más de 1.2 millones de servicios, generando un ahorro acumulado que supera los RD$100 millones Báez en un comunicado.

“La institución está logrando un ahorro de más de RD$10 millones mensuales en favor de los afiliados, producto de la identificación y corrección de cobros indebidos», subraya un comunicado.

Asimismo, atribuyó los cuestionamientos recientes a intereses que se han visto afectados por las reformas institucionales impulsadas desde su llegada al cargo, las cuales —según explicó— buscan fortalecer la transparencia, optimizar los procesos internos y garantizar una defensa más activa de los usuarios.

“Cuando se toman decisiones orientadas a ordenar, transparentar y hacer más eficiente una institución, es natural que surjan reacciones de quienes se ven afectados”, expresó.

Báez también destacó la implementación de un sistema de atención 24/7, diseñado para asistir a los afiliados en cualquier momento ante posibles abusos, así como la adquisición de vehículos para dar respuesta inmediata en situaciones donde se vulneren derechos.

Plan DIDA devolución pensiones

En relación con los fondos de pensiones, explicó que tras informaciones ofrecidas por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) sobre la existencia de más de RD$8,000 millones en cuentas de afiliados fallecidos, la DIDA puso en marcha una campaña de orientación dirigida a sus familiares.

Como resultado, afirmó que ya se ha logrado la devolución de más de RD$1,000 millones a los beneficiarios.

El director de la DIDA subrayó además que durante su gestión se han aplicado sanciones a prestadores de servicios de salud que incumplen con su responsabilidad de priorizar la vida sobre el interés económico.

Báez reiteró que continuará trabajando en apego a la ley y en favor del interés colectivo, asegurando que las críticas no desviarán el rumbo de su gestión. “Seguimos trabajando a favor de los que menos tienen”, concluyó.