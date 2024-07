El pasado jueves 11 de este mes, la Junta Central Electoral (JCE), realizó un vistoso y significativo acto. Acto Solemne de Entrega de Certificados a los diputados y diputadas electos (as) en las pasadas elecciones del domingo 19 de mayo de este año. Se le entregó su respectivo Certificado a los diputados (as) electos (as) por Provincias y Circunscripciones Territoriales, 178.

A los electos por Acumulación de Votos Nacionales, 5. Y a los de la Comunidad Dominicana en el exterior (Ultramar), que son 7, para un total de 190 entre diputados y diputadas. Con esta actividad la JCE concluye de manera formal, finaliza técnicamente todo el proceso electoral del año 2024 en nuestro país.

Entre los diputados electos, diputados Nacionales por Acumulación de Votos, que recibieron su Certificado, está el joven Jorge Manuel Zorrilla González, presidente en funciones del Partido Cívico Renovador (PCR), cuyo presidente titular es su padre, el general (r) Jorge Radhames Zorrilla Ozuna. Jorgito, como también se le llama en su círculo íntimo, obtuvo su diputación en alianza con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y otras organizaciones políticas, como el Partido Liberal Reformista (PLR), que dirige la alcaldesa de Higuey Karina Aristy.

Este joven dirigente político, se pudiera decir, que ganó su diputación dos veces, pues estuvo entre las candidaturas diputacionales ganadas que fueron impugnadas ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). Determinando y dictaminando esta Alta Corte, que Jorge Zorrilla González, ganó en buena lid, convincentemente su curul a la Cámara de Diputados.

Cabe destacar que, aunque como ya tengo dicho, se trata de un dirigente político y activista social joven, pues no estamos hablando de un improvisado. No es presidente en funciones de su partido, el Cívico Renovador. Su trayectoria política se remonta a aquellos tiempos en que Jorgito tenía 14 años de edad y fue dirigente juvenil del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). EL PRD de verdad, no la caricatura de partido que es ahora. En ésos tiempos Jorgito fue miembro de la Dirección de la Juventud Revolucionaria Dominicana (JRD).

Fue regidor en la alcaldía del Distrito Nacional entre el año 2010 y 2016. Aquí desarrolló una labor concentrada en la gestión urbana, procurando siempre la mejora de los servicios públicos y el desarrollo comunitario. Como podemos ver, con este background, se vislumbra un magnifico ejercicio legislativo.

Por: Muy cordialmente,

José Vicente Calderón R.