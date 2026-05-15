Francisco Javier García aseguró que, de llegar a la Presidencia de la República en 2028, retomará con mayor fuerza el programa de visitas sorpresa impulsado durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), extendiéndolo además a los barrios de las zonas urbanas.

El también miembro del Comité Político del PLD ofreció las declaraciones en un mensaje con motivo del Día del Agricultor, donde afirmó que las visitas sorpresa volverían a convertirse en uno de los principales ejes de las políticas públicas de un eventual gobierno suyo.

“Las visitas sorpresa se convirtieron en una de las principales políticas públicas ejecutadas por el presidente Danilo Medina, lo que contribuyó a la elevación de los niveles de desarrollo económico y social y, por vía de consecuencia, a la disminución de la pobreza en todo el territorio nacional. Sé que me convertiré en el próximo Presidente de la República, por lo cual me permito asegurar que las retomaré con mayor fuerza, con el ingrediente de que las extenderé a los barrios”, expresó Francisco Javier.

García destacó que las 290 visitas al campo realizadas durante la gestión del expresidente Danilo Medina involucraron a cientos de organizaciones y permitieron la creación de empleos, así como la democratización del crédito rural mediante una inversión aproximada de RD$51,000 millones.

Sostuvo que esa política transformó de manera positiva la vida de pequeños productores y sus familias en distintas comunidades del país.

No obstante, criticó al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al considerar que “se ha olvidado del campo”, situación que, según afirmó, ha provocado un aumento de la pobreza.

Finalmente, exhortó a la población a “aguardar con paciencia”, al asegurar que en dos años será presidente de la República y que con un eventual triunfo del PLD “retornará la época de bienestar” que, a su juicio, vivió el país durante las gestiones peledeístas.