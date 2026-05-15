Reparan el puente La 17

Una barcaza anclada en el río Ozama sostiene una enorme grúa donde un grupo de obreros de una empresa contratada por el Ministerio de Obras Públicas trabaja desde hace varios meses en la intervención de la estructura del puente Francisco del Rosario Sánchez (La 17). Por años era un reclamo de la ciudadanía la intervención de esta estructura debido al peligro que representa su alto nivel de deterioro para los que diariamente lo usan para trasladarse a la parte oriental o viceversa.



