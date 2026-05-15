En los últimos meses, los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas y exparejas han ido en aumento, siendo el caso más reciente el de Esmeralda Moronta, una joven madre y repostera asesinada por su expareja, momentos después de que esta lo denunciara ante la justicia por acoso, maltrato y hostigamiento.

Ante la preocupante situación, el cantautor dominicano Wason Brazobán manifestó que las mujeres deben estar atentas a las señales o red flags (banderas rojas).

“Mujeres, no me digan que no, un hombre violento enseña sus banderitas rojas. Pues una persona violenta no lo puede ocultar por mucho tiempo, eso le sale”, escribió el intérprete de “¿Qué vida?” a través de sus redes sociales.

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Wason Brazobán.

Agregó que: “Definitivamente, para tener una pareja habrá que pedir pruebas psiquiátricas. Esto no es un juego, esto es algo serio”.

El artista aprovechó la publicación para hacer un llamado a las autoridades a prestar más atención a esta situación.

Este post de Brazobán obtuvo cientos de comentarios, incluyendo uno de la comunicadora Miralba Ruiz, quien destacó que: “La mujer que está criada para normalizar la violencia no se da cuenta hasta que ya vive en un infierno”.

Manifestó que deben recibir ayuda, y no decirles las típicas frases: “Ese fue el hombre que tú elegiste, aguanta tu loco”, “¿Qué fue lo que tú hiciste?” o “Tu amor lo puede cambiar”.