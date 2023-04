Diputados harán modificaciones al Código Penal

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, adelantó que introducirán modificaciones al proyecto de reforma del Código Penal que fue aprobado en dos lecturas en el Senado de la República.

Informó igualmente que antes de finalizar el mes de abril rendirán un informe sobre la iniciativa.

Explicó que el artículo 123 del Código Penal que versa de la violencia contra la niñez, se trata de que un padre por llamar la atención de un hijo no cayera preso, en caso de violencia intrafamiliar.

«El artículo 123 trata de la violencia contra la niñez, nosotros habíamos buscado una fórmula donde un padre por agarrar y llamar la atención a un hijo no cayera preso, podría decirse que eso es violencia, o también que un hijo no cayera preso, nosotros ahí sobre violencia intrafamiliar, pero nosotros ahí lo que establecimos una definición que utilizan los fiscales, que es la intervención mínima, que va a intervenir el Ministerio Público, y la Justicia cuando ya sea algo de fuerza mayor», explicó.

Añadió que «porque nosotros habíamos puesto patrón de conducta, pero patrón conducta, pero ¿qué es un patrón?, es cuando yo te doy dos veces, un patrón es reiterativo, pero yo puedo hoy no hacer un patrón, te doy un palo en la cabeza y después de doy un palo en los pies, entonces ahí no hay patrón».

Jiménez dijo que aunque el Código Penal sea aprobado, tendría que ser modificado nuevamente a los dos años debido a lo complicado de la forma en que se cometen los hechos delincuenciales.

«El Código Penal luego de ser aprobado tendrá un plazo de 12 meses para que todos comencemos aprender el Código, jueces, abogados, Ministerio Público, todos vamos a tener que aprender el Código», sostuvo.

El legislador, quien es representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por el municipio de Santo Domingo Este, dijo que trabajan a tiempo completo para refrendar la pieza en el menor tiempo posible.

«Ya vamos por el artículo 108 en la revisión que estamos realizando, y el próximo lunes 10, cuando entremos de la Semana Santa tendremos una sesión de trabajo a las 2:00 de la tarde, la comisión no va a tener descanso. Me pidieron que le imprimiera ejemplares y se le enviaron a los diputados, qué quiere decir eso, nosotros el objetivo es que en este mes demos el informe sobre el Código Penal, ya será el pleno, será la comisión coordinadora quien verá como lo pone, y va ser modificado ciertamente, aunque no queríamos», dijo.

Causales

El Senado aprobó ya en dos lecturas la pieza sin las causales mediante las cuales el aborto sería legal en la República Dominicana, que han sido el principal factor que impide su aprobación , el cual tiene más de 20 años en el Congreso.