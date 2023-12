Director Senasa reitera llamado a moderación con bebidas y comidas en Nochebuena

El doctor Santiago Hazim, director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) reiteró su llamado a los 7.5 millones de afiliados y a la población en general a tener moderación con la bebidas alcohólicas a la hora de manejar así como también con la alimentación a fin de evitar excesos.

“En estos días de Navidad tenemos que tener cuidado con no manejar bebiendo, tratar de mantenerse con la alimentación equilibrada, reiteramos nuestro llamado a un pacto por la Prevención y tu Salud”, durante estas festividades navideñas”, indicó durante una entrevista.

Durante las festividades de Nochebuena y Navidad del año 2022, se produjeron 102 accidentes y 18 fallecidos desde el inicio de la primera fase de las operaciones del COE, el 23 de diciembre hasta el día de Navidad a las 6:00 de la mañana.

Durante ese período, se reportaron nueve muertos dentro del perímetro de operaciones y nueve fuera, así como 134 afectados por accidentes, en los que 76 motocicletas estuvieron involucradas.

De acuerdo a cifras del COE unas 368 personas presentaron intoxicación por ingesta de alcohol, de las cuales 18 fueron menores de edad. Igualmente, 101 presentaron intoxicación alimentaria, manifestándose una mayor presencia de casos en las provincias de Santo Domingo (11.7%), Distrito Nacional (10.7%), San Pedro de Macorís (9.8%), La Vega (8.8 %), Puerto Plata (8.8%) y San Cristóbal (5.4 %).

Se recuerda que esta semana el director ejecutivo de Senasa, Santiago Hazim, invitó a los ciudadanos a hacer un “pacto por la prevención y tu salud” durante las festividades navideñas, a propósito que se aproxima la celebración de la Nochebuena, la Navidad y Año Nuevo.

“Hacemos este llamado porque las estadísticas del pasado año registraron más de 5 mil accidentes de tránsito y la mayoría de los afectados fueron jóvenes entre 20 y 39 años, es decir, gente en edad productiva”, indicó.

El galeno explicó que el pacto consistirá en que, “en caso de tomar alcohol, pasen la llave a otra persona o designen un conductor responsable, con el objetivo de no llevar luto a sus seres queridos. Si tiene que conducir use su cinturón de seguridad y si es un motorista, use su casco, además de respetar las leyes de tránsito. De igual forma, estar atentos a las orientaciones que ofrecerá el Centro de Operaciones y de Emergencias”.

El director de Senasa adelantó que en el 2024 continuarán trabajando para impactar a la población tanto la que reside en la República Dominicana como en el exterior.

Finalmente, felicitó a la Alcaldía del Distrito Nacional, a la presidencia de la República y al Banco de Reservas por los trabajos realizados en el Paseo Marítimo Malecón, comprendido entre las avenidas José Núñez de Cáceres hasta la Abraham Lincoln, al tiempo que llamó a las familias a disfrutar de los atractivos que ofrece.