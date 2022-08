Doroteo, Teófilo y Timoteo no pueden ser ateos

Algunos nombres no resultan del todo atractivos para muchas personas, pero si reflexionaran sobre la significación de esos sustantivos, posiblemente variara la simpatía por tales nombres.

Vea estos ejemplos: Doroteo, Teodoro, Timoteo, Teófilo, Teódulo, Teodosio, Teobaldo. El elemento compositivo /teo/ es un aporte del idioma griego al español y significa /dios/.Alguien ha afirmado que /teo/ significa “a quien Dios cubre con su presencia”.

Si examinamos el origen de estas palabras, daremos con valores semánticos dignos de aprecio. Por ejemplo, Doroteo y Teodoro, que son la misma palabra con variación del orden silábico, significan “regalo de Dios”. Esto me lo confirmó mediante consulta, el escritor Freddy Bretón Martínez, arzobispo metropolitano de Santiago.

Los nombres Doroteo y Teodoro no fueron localizados en los textos a mi alcance, sin embargo, en un diccionario bíblico he dado con Dositeo y Teódoto (en griego dado por Dios) ambos se mencionan en el libro de Macabeos.

Dositeo (2 Mac 12,19-24) fue un militar al servicio de los Macabeos. Mientras la misma fuente define a Teódoto como “uno de los tres mensajeros enviados por Nicanor a Judas Macabeo para proponerle negociaciones” (2Mac. 14,19). (Diccionario enciclopédico de la Biblia, Herder, Barcelona, 1993).

Timoteo significa (en griego) que honra a Dios. Otras versiones señalan “temeroso de Dios”. En uno de los libros Macabeos se habla de un Timoteo, pero nos interesa destacar a Timoteo, compañero de viaje de Pablo desde Berea hacia Atenas (Hechos 17, 14; 18, 5; 19,22). Pablo le dirigió dos cartas y lo llama “hijo mío engendrado por la fe”. Fue el primer obispo de Éfeso.

Teófilo (theophilos) significa amigo de Dios. Es el destinatario de las obras de Lucas, tanto el tercer Evangelio como el relato Hechos de los Apóstoles. No hay certeza de que fuera una persona real, pero Lucas ha idealizado en él al verdadero cristiano, que siendo tal se porta como amigo de Dios.

En el prólogo de su Evangelio, Lucas coloca el adjetivo “ilustre” a Teófilo y en el de Hechos de los Apóstoles lo llama “querido Teófilo”.

Teódulo, como los nombres anteriores viene del griego “Thedoulos” y significa «siervo de Dios”, aunque es un nombre propio». Una página Web denominada ElSignificadode.Net asegura que este es un nombre compuesto por dos palabras The-ós que significa “Dios” y “Dulus” que es una palabra que se deriva de un verbo relacionado con “Diaconós” que significa “sirviente”.

Así que el significado directo del nombre Teódulo es “Sirviente de Dios”.

En cuanto al nombre Teodosio, se afirma que procede del griego “theosdosis” que es igual a «don de Dios». Este nombre alude a la felicidad ante un recién nacido, según la referida página Web.

En cuanto al nombre Teobaldo, me he visto precisado a recurrir a más de un espacio en la Internet, según los cuales el vocablo es de origen germánico, y significa “príncipe de gran valor”. Viene de theud-bald: «pueblo valiente». Por tanto, esta palabra no pertenece a la familia de los /teos/ equivalentes a Dios.

Concluyo con un colofón teológico: “El teísmo, en sentido lato, designa la doctrina religiosa y la concepción filosófica que admiten la existencia de Dios, contraponiéndose en ello al ateísmo (= Negación de la existencia de Dios).

En sentido más estricto, el teísmo se caracteriza por su distinción tanto del panteísmo, como en cuanto que admite la trascendencia de Dios, como del deísmo(….) en cuanto que, puntualizando el carácter personal de Dios, cree posible su revelación”.(Pequeño diccionario de teología, Giacomo Canobbio, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1996, pág. 278).