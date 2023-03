DOT continúa esfuerzo por seguridad vial en NYC

NUEVA YORK.- Un encuentro organizado por José Van Troi Reyes, del departamento de Transportación (DOT), que dirige el comisionado Ydanis Rodríguez, se efectuó recientemente en esta ciudad con líderes de la comunidad asiática con miras a mejorar la seguridad vial en esta ciudad.

Se trataron temas relacionados con Open Street, Car Free Day, y oportunidades de contratos para empresas de minorías (M/WBE), entre otros temas de interés.

El comisionado Rodríguez expresó: “estamos comprometidos con la visión del alcalde Eric Adams, de conseguir más diversidad con las diversas agencias en la Gran Manzana, y por este motivo designe a Van Troi para que se dedique a mejorar la comunicación con dichas agencias de las comunidades de inmigrantes”.

“Nuestra meta es que NYC refleje en la administración del alcalde Adams las oportunidades de contratos de la diversidad en las comunidades”, sostuvo.

Mientras, Van Troi exhortó a los participantes a que apliquen en los programas de “Car Free Day” y “Open Street” para que puedan promover su cultura y expresiones artísticas.

Afirmó que el DOT seguirá organizando encuentros para identificar los diferentes actores dentro de las comunidades.

Junto a Van Troy participaron en la organización del encuentro Winnie Greco; Asian Affairs Advisory Council for Mayor’s Office; Chinese Business Association of New York; y Jackson Heights Bangladeshi Business Association, entre otras instituciones sin fines de lucro.