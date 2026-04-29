El Ministerio de Educación de la República Dominicana informó que la suspensión de las actividades docentes continuará este jueves 30 de abril en las provincias de Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde Mao.

La medida se fundamenta en el último boletín emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el cual mantiene a estas demarcaciones del noroeste del país bajo alerta roja debido a la incidencia de fenómenos meteorológicos en el territorio nacional.

A través de un comunicado oficial, la institución exhortó a los estudiantes, familias y al personal administrativo y docente a seguir estrictamente las orientaciones de los organismos de protección civil y a permanecer atentos a las actualizaciones de los boletines oficiales emitidos por las autoridades competentes.

Finalmente, la entidad educativa reiteró que la disposición busca garantizar la seguridad y el bienestar de los integrantes de la comunidad educativa ante los riesgos potenciales derivados de las condiciones climáticas actuales.