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Educación suspende clases en provincias en alerta roja por lluvias

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Educación suspende clases en provincias en alerta roja por lluvias

El Ministerio de Educación de la República Dominicana informó que la suspensión de las actividades docentes continuará este jueves 30 de abril en las provincias de Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde Mao.

La medida se fundamenta en el último boletín emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el cual mantiene a estas demarcaciones del noroeste del país bajo alerta roja debido a la incidencia de fenómenos meteorológicos en el territorio nacional.

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A través de un comunicado oficial, la institución exhortó a los estudiantes, familias y al personal administrativo y docente a seguir estrictamente las orientaciones de los organismos de protección civil y a permanecer atentos a las actualizaciones de los boletines oficiales emitidos por las autoridades competentes.

Finalmente, la entidad educativa reiteró que la disposición busca garantizar la seguridad y el bienestar de los integrantes de la comunidad educativa ante los riesgos potenciales derivados de las condiciones climáticas actuales.

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