Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta roja a tres provincias, mantiene 12 y el Distrito Nacional en alerta amarilla, y nueve en verde, debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal.

La medida se adopta tras informes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), que prevén lluvias significativas durante la tarde y la noche.

En alerta roja se encuentran Montecristi, Valverde y Santiago Rodríguez.

En amarilla figuran María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Puerto Plata, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, el Distrito Nacional, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat, Samaná, Monseñor Nouel y Santo Domingo.

En verde están Monte Plata, Peravia, San Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia, San José de Ocoa, San Cristóbal, El Seibo y La Romana.

El COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.