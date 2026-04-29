Santo Domingo.– El Senado dominicano aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Alertas (Alertard), orientado a establecer un mecanismo de respuesta inmediata para la prevención, localización y asistencia de personas desaparecidas.

La iniciativa, remitida por la Cámara de Diputados, contempla la aplicación de protocolos sin distinción de nacionalidad, género, edad o condición social, y establece que toda búsqueda debe realizarse bajo la presunción de que la persona se encuentra con vida.

Alcance del sistema

El proyecto dispone que, en casos que involucren niños y adolescentes, se prioricen acciones para su pronta localización y resguardo.

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Asimismo, señala que el Ministerio Público y la Policía Nacional deberán actuar bajo la presunción de riesgo ante cualquier desaparición.

Otras iniciativas en primera lectura

El Senado también aprobó el proyecto de ley que crea el Instituto de Previsión Social de la Municipalidad Dominicana, propuesto por el senador Rafael Barón Duluc.

De igual forma, fue sancionado el proyecto de ley Nacional de Semillas, presentado por el senador Félix Bautista, así como la iniciativa que crea el Monumento Natural Lomas Redonda-El Comején, en San José de Ocoa, propuesta de Milcíades Aneudy Ortiz.

Además, se conoció el proyecto que busca declarar el 1 de noviembre como Día Nacional de la Genealogía y del Genealogista Dominicano, iniciativa del senador Santiago José Zorrilla.

Aprobaciones en segunda lectura

En segunda lectura, el pleno aprobó el proyecto de ley que regula la intermediación inmobiliaria y la publicidad engañosa en el país, iniciativa presentada por los senadores Rafael Barón Duluc, Félix Bautista y Eduard Alexis Espiritusanto.

También fue sancionado el proyecto sobre clasificación, régimen de autorización y modificación de categoría de infraestructuras aeroportuarias, que modifica la Ley 491-06 de Aviación Civil, propuesto por el senador Alexis Victoria Yeb.

Resoluciones y otros temas

En única lectura, el Senado aprobó diversas resoluciones, entre ellas una que solicita al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor la instalación de una oficina en San José de Ocoa.

Asimismo, se conoció el acuerdo de servicios aéreos entre la República Dominicana y Singapur, suscrito en Kuala Lumpur, Malasia.

Entre otras resoluciones aprobadas figuran solicitudes al Servicio Nacional de Salud para un centro de atención primaria en El Seibo, y al presidente Luis Abinader para la construcción de un hemocentro regional en Santiago y la realización de estudios para un aeropuerto internacional en Miches.

También se aprobó una resolución que solicita al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional establecer una dirección regional en Bonao.