Los Ángeles (EE.UU.). – El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzó este lunes a implementar un nuevo examen de ciudadanía, más extenso y complejo, como parte del objetivo del Gobierno del presidente Donald Trump de hacer más riguroso el proceso de naturalización.

El nuevo examen, enfocado en educación cívica, incluye 28 preguntas adicionales con respecto al anterior.

Los solicitantes deberán responder correctamente 12 de 20 preguntas, lo que mantiene el mismo porcentaje de aprobación (60 %) que el examen anterior, que requería acertar 6 de 10. Sin embargo, el banco total de preguntas ha aumentado de 100 a 128.

Sin embargo, ahora se ha reactivado bajo una directriz de Trump. En un comunicado, Matthew Tragesser, portavoz del USCIS, calificó estos cambios como «cruciales» y aseguró que serán «los primeros de muchos».

Esta versión pone un mayor énfasis en aspectos de la historia y el sistema político de Estados Unidos, exigiendo más conocimiento por parte de los aspirantes.

Tragesser señaló que la Casa Blanca busca asegurar que solo accedan a la ciudadanía aquellos que cumplan todos los requisitos, incluyendo la lectura, escritura y comprensión del inglés, además del entendimiento del sistema de gobierno.

Entre los nuevos cambios anunciados por USCIS figuran:

El restablecimiento de investigaciones de antecedentes más rigurosas .

. Revisiones más estrictas para excepciones por discapacidad en los exámenes.

Evaluación del carácter moral del solicitante como un criterio clave.

Además, se tendrán en cuenta atributos positivos como la participación comunitaria, logros educativos, vínculos familiares, historial laboral estable y legal, y el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Otro cambio controversial es que los funcionarios podrán ampliar la definición de factores descalificadores, como infracciones de tránsito reiteradas, según su criterio.

Finalmente, USCIS está reanudando las entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes, como parte del proceso de investigación para garantizar su integración plena y adecuada a la sociedad estadounidense.