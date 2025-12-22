El club Dosa campeón torneo basket La Vega

Danny Holguín, director ejecutivo del campeonato de baloncesto de La Vega, entrega la Copa Malta India a Luis Queliz, dirigente del club Dosa. Estuvieron acompañados de jugadores, entrenadores, dirigentes y fanáticos de los campeones que han celebrado en grande la conquista de la corona.

El club Dosa se proclamó campeón del torneo de baloncesto superior de La Vega al superar al club La Villa en el campeonato dedicado a Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas y en el que se disputó la Copa Malta India.

Más Valioso

Eusebio Suero (La Garza) quien fue selecionado el Jugador Más Valioso de la serie final realizó un doble-doble con 25 puntos y 11 rebotes en el encuentro que le otorgó el título al Dosa.

Eusebio también fue determinante en la defensa y motivación a sus compañeros que lograron la sexta corona de los torneos en la categoría élite que se han celebrado en La Vega.

La Garza fue escoltado por Jerry Flores con 19 puntos. Encestó 4 tiros de tres en 9 intentos; Enmanuel Egbuta, 16 y 7 rebotes: Tyran Lattibeaudiere, 12 puntos y 8 asistencias. En una gran noche, Víctor Martínez contribuyó con 10 tantos, 8 rebotes y 8 asistencias.

Por los vencidos sobresalieron Luis Martínez 15 puntos y 10 rebotes; Charles Mitchell, 15 y 7 rebotes, Randy Santos 13 y 8 rebotes.

Duquela

El diriente del Dosa, Julito Duquela obtuvo su tercer título consecutivo. ganó en el 2023, 2024 y 2025.

Una colaboración de José Luis Bautista, director de prensa del torneo de basket de La Vega.

