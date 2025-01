El destino de la Mescyt

La anunciada fusión de los ministerios de Educación y el que regula las universidades, promueve la innovación, investigación y la tecnología, conocido con las siglas de MESCyT, no ha conquistado ninguna opinión favorable, pues la mayoría de los académicos, especializados en el área, han expresado su oposición al proyecto, exponiendo criterios irrebatibles.

Recientemente, escribimos sobre el tema, y un docente de la UASD, el ingeniero Geraldino Peña, nos hace llegar el siguiente enfoque del académico, Ignacio Guerrero, cuyo texto se inicia de esta manera:

El presidente Luis Abinader y con las prerrogativas que le confiere el cargo debe no solo sopesar muy bien el tema de la pretendida fusión MESCyT-Minerd.

El amplio rechazo que ha conllevado la sola idea de esta unificación ha estado causando malestares en el seno de la población académica-pensante de la nación, por lo que proponemos se lleve a cabo una cumbre.

La pretendida fusión debe ser el resultado además de un estudio que de verdad pudiera impactar de manera positiva a la nación. Tiene que ser fruto del consenso de los diferentes sectores, no solo de los llamados académicamente poderosos, sino de entidades que como la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y otras, estas puedan resultar convencidas de que lo que se busca con esta fusión es lo que conviene a la nación.

Conociendo que el mandatario es un hombre de carne y hueso y que cuando ha visto que no solo desde el gobierno se ha tenido la razón, si no que hasta la misma oposición a su partido o por convicción no han resultado del agrado de la población, pues este sabiamente ha sabido echar para atrás.

Y por tales razones, el gobierno debe convocar junto a los ministros envueltos en el asunto a un gran debate nacional, en donde participen desde los rectores de las diferentes universidades, hasta aquellas instituciones académicas para que estas hagan sus aportes, o de lo contrario, si se lleva a cabo la idea fusionista se estaría contribuyendo a que retrocedamos varias décadas atrás en un tema en donde lo que más necesitamos es continuar avanzado para ponernos a la par con la modernización que tanto se preconiza.