Bogotá, (EFE).- Un total de 40 trabajos periodísticos procedentes de 13 países fueron seleccionados para optar al Premio Gabo en sus cuatro categorías, anunciaron este jueves los organizadores del Festival Gabo que se celebrará del 2 al 4 de octubre próximo en Medellín.

Entre los nominados hay 12 trabajos de Brasil; cinco de Colombia; cuatro de Venezuela y de México; tres de Argentina y de España; dos de Ecuador, y uno de El Salvador, Chile, Guatemala, Cuba y Portugal, que competirán en las categorías de Texto, Imagen, Cobertura e Innovación, detallaron los promotores en un comunicado.

Al Premio Gabo postularon 1.730 trabajos de los cuales los jurados seleccionaron cuarenta, 10 por cada categoría, y en los próximos días divulgarán los doce finalistas. En la categoría de Texto aparecen los reportajes brasileños “A vizinha” y “O general do capitão”, de la Revista Piauí y “O assassino mora ao lado”, del Jornal Zero Hora, al igual que el ecuatoriano “Abacá- esclavitud moderna en los campos de Ecuador”, de La Barra Espaciadora, y el mexicano “Volver para incendiar a Colombia”, de Gatopardo.

También están “Daniel Ortega, los chavalos y la tenebrosa máquina del tiempo”, de El Faro (El Salvador); “El tormento de Katherine”, de The Clinic (Chile); “La historia del niño preso en Texas que odia a su papá y quiere regresar a Chisec”, de Nómada (Guatemala); “La sangre nunca fue amarilla”, de Periodismo de Barrio (Cuba), y “Las voces del JM”, de La vida de nos (Venezuela).

En Imagen, aspiran al Premio Gabo los trabajos brasileños “A caravana migrante que cruza o México em busca de asilo nos EUA”, de la Revista Zum; “As duas tragédias”, del Jornal O Globo, y “Monocultura da fé”, del Canal Futura, así como “America First- El legado de una redada migratoria”, publicado en Univision Noticias Digital (Estados Unidos).

De igual forma lo hacen los argentinos “A solas con Tiziana, la niña trans que rompió el silencio a los 8 años- ‘Soñaba que me miraba en el espejo y era nena’”, de Infobae; el estadounidense “Chapecoense- las claves oscuras del siniestro”, de CNN en Español, y “El drama de bucear en busca de langostas”, publicado por The Associated Press en México. Los demás preseleccionados de esa categoría son “La fiesta del fútbol”, del colombiano Telepacífico; “La mina o la nada”, de RTVE (España), y “Un museo a las tragedias pasadas”, de El Colombiano.

En Cobertura competirán los brasileños “Crise de Clima”, de la Folha de Sao Paulo; “Especial Fome”, de la Agencia Pública; “O maior escândalo sexual do esporte brasileiro”, de TV Globo, y “#UmaporUma”, realizado por Portal NE10, Jornal do Commercio y TV Jornal e Rádio Jornal.

Está además “Frontera cautiva”, un trabajo que fue publicado en conjunto por Forbidden Stories (Francia), La Liga Contra el Silencio y Verdad Abierta, ambas de Colombia, GK, La Barra Espaciadora y Plan V (Ecuador) y el Proyecto de información sobre la delincuencia organizada y la corrupción (OCCRP).

También buscarán el premio “La noche más larga”, de Radio Ambulante (Colombia); “Los cuadernos de las coimas”, de La (Argentina); “Venezuela sin datos”, de Efecto Cocuyo; “El caso máster”, de Eldiario.es (España), y “El país de las dos mil fosas”, de los mexicanos A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab. En Innovación están “5013 Homicidios CDMX”, del mexicano Dromónmanos; “Com olhos de ouvir”, de Antena 1 (Portugal); “El verde palidece”, de la revista Semana (Colombia); “Huir como sea de Venezuela- un viaje de 8000 km a pie hasta la Argentina”, de La Nación, e “Intercortados”, publicado por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela y Mujeres en la vitrina.

Asimismo participan los brasileños “JOTA lança robô Rui para monitorar tempo que STF leva para julgar processos”, de JOTA, y “O fim de uma facção”, de The Intercept, así como el español “Me robaron el iPhone en Madrid y me fui a Marruecos a recuperarlo”, de El Confidencial (España).

La categoría la completan “Un castillo de naipes”, de El Colombiano, y “Zonadivas.info”, que fue publicado en los mexicanos Pie de Página, Fusión y Enjambre Digital, y en los venezolanos ElPitazo, TalCual y Runrunes.

Cada uno de los 12 finalistas recibirá seis millones de pesos colombianos (unos 1.800 dólares) y un diploma por su participación.

Los ganadores recibirán 33 millones de pesos colombianos (unos 9.800 dólares), un diploma y un ejemplar de la obra Gabriel, del artista colombiano Antonio Caro. En la gala de premiación también se entregará al fotoperiodista colombiano Jesús Abad Colorado el galardón Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo de Periodismo 2019, así como el Premio Clemente Manuel Zabala a un editor colombiano ejemplar.