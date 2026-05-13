Hospitalizan a expresidenta del Colegio de Periodistas, Mercedes Castillo

La expresidenta del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Mercedes Castillo, se encuentra hospitalizada en la sala de cuidados intensivos del Centro Médico UCE, afectada de alta presión y diabetes.

Olivo De León, coordinador del Movimiento Marcelino Vega y expresidente de la entidad, indicó que la reconocida gremialista fue internada el domingo 10 de mayo a causa de un intenso dolor de cabeza que sentía desde las tres de la madrugada de ese día y que era resultado de la presión muy alta.

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El gremialista explicó que en el transcurso de la tarde de este martes 12 de mayo, la presión arterial cedió, pero la diabetes (azúcar) persistia en más de 360, siendo lo normal de entre 60 y 100.

De igual modo, informó que los médicos mantienen a Castillo en observación y medicación permanente, haciendo todo lo posible para estabilizarla y posteriormente trasladarla a una habitación normal.