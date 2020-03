Carlos Nina Gómez

Periodista y escritor

Escribir es uno de sus buenos hábitos. Gracias a su dedicación son muchos los detalles que se conocen de la historia del boxeo, que no es su única especialidad. Ahora aumentará su bibliografía con “La respiración del reloj… memorias”, que dedica a los finados periodistas Rafael MolinaMorillo y Radhamés Gómez Pepín.

Joe Biden

Candidato demócrata

Los resultados de las primarias en Ohio y Florida ratifican que su lucha no será interna. Al ritmo que lleva puede considerársele el inminente candidato demócrata para las elecciones de noviembre. Su principal reto, sin embargo, lo representa la lucha que tendrá que librar en las urnas con el actual mandatario, el polémico Donald Trump.

Joel Díaz

Viceministro de la Juventud

Plantear desde ahora la suspensión de las elecciones presidenciales de mayo por la propagación del coronavirus no se corresponde con la situación. Su temor no parece a la enfermedad, sino a los resultados de los comicios. Todavía no se ha llegado a una situación en que los comicios sean un riesgo para la salud.