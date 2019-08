EL PASO.- Ayer en El Paso, Texas, ciudad estadounidense en la frontera con México,un hombre abrió fuego en un centro comercial y provocó la muerte de 20 personas.Además, dejó 26 heridos y pánico en toda la población, que vuelve a sufrir un ataque de este estilo.

Horas después, el atacante se entregó a la Policía. Los medios estadounidenses lo identificaron como Patrick Crusius y lo vincularon al manifiesto publicado en internet que incluye pasajes que critican la “invasión hispana” de Texas.

¿Quién es el agresor?

Patrick Crusius tiene 21 años y ya está detenido. Al momento del ataque vestía una remera oscura, pantalones cargo, unas gafas, protectores auditivos y llevaba un rifle AK47. Pese a su corta edad, pudo comprar un arma cuando quiso, donde quiso.

Según sus redes sociales, es partidario de las políticas anitiinmigratorias del presidente Donald Trump, de acuerdo con lo publicado por el diario La Vanguardia. Además, habría dejado un manifiesto en el que, minutos antes de abrir fuego, se explicitan las razones de su accionar.

Es blanco, mide cerca de 1,80 metros y actuó solo. El documento que supuestamente escribió ahora es analizado por las autoridades del FBI, que intentan definir si es prueba válida. Crusius se crio en Allen, norte de Dallas, y estudió en la escuela Plano Senior High School hasta graduarse en 2017. Entonces, comenzó a asistir al Collin College, un colegio comunitario en McKinney. Quienes lo conocen aseguran que es una persona “solitaria, distante”, que “no interactuaba mucho con nadie”, que siempre se sentaba solo en el micro que lo llevaba a clases, que era “irritable y tenía mal genio”.

En su perfil de LinkedIn, escribió: “No estoy motivado para hacer nada más de lo necesario para sobrevivir. Trabajar en general apesta, pero supongo que una carrera en desarrollo de software me conviene. Paso aproximadamente 8 horas al día frente a la computadora, así que eso cuenta para la experiencia tecnológica, supongo”.

El manifiesto

En base al texto que habría dejado, titulado “La verdad incómoda” y el que elogia la matanza ocurrida en marzo de Nueva Zelanda, de solitario pasó a racista. Supremacista. Allí se hace alusión a “una invasión hispánica en Texas”, que debe defender para sostener la cultura de su país. Asimismo, se asegura que tanto los republicanos como los demócratas les fallan a los estadounidenses y se denuncia que los demócratas están a favor de la inmigración solo para conseguir votos y convertirse en el único partido del país.

Por último, en alusión a las motivaciones personales, en el manifiesto se lee: “Durante toda mi vida me estuve preparando para un trabajo que actualmente no existe. El trabajo de mis sueños va a ser automatizado. Los hispánicos van a tomar el control local y estatal de mi querida Texas, cambiando las leyes a su conveniencia. Tomarán a Texas como un instrumento político que acelerará la destrucción del país”.

Y agrega: “Mi ideología no ha cambiado en varios años. Mis opiniones sobre automatización, inmigración y el resto son anteriores a Trump y su campaña para presidente. Pongo esto aquí porque algunas personas culparán al presidente o a ciertos candidatos presidenciales por el ataque. Este no es el caso. Sé que los medios probablemente me llamarán supremacista blanco de todos modos y culparán a la retórica de Trump. Los medios son infames por sus noticias falsas. Es probable que su reacción a este ataque simplemente lo confirme”.

Tras conocer lo sucedido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en Twitter que el ataque fue “un acto de cobardía”. “Sé que acompaño a todos en este país condenando el acto de odio de hoy. No hay razones o excusas que vayan a justificar nunca matar a gente inocente”.