Embajador dominicano presenta credenciales ante el Gran Maestro de la Orden de Malta

Santo Domingo.– En una ceremonia oficial realizada en el Palacio Magistral, el embajador de la República Dominicana ante la Santa Sede, Víctor Suárez Díaz, presentó sus cartas credenciales al Gran Maestro de la Soberana Orden de Malta, Fray John Dunlap, formalizando así sus funciones diplomáticas ante esta entidad.

El acto constituye un paso relevante en el fortalecimiento de las relaciones entre la República Dominicana y la Orden de Malta. En su intervención, Suárez Díaz resaltó la importancia de continuar ampliando los vínculos de cooperación, especialmente en áreas vinculadas al bienestar social, la promoción cultural y la defensa de los derechos humanos.

Por su parte, Fray John Dunlap manifestó su satisfacción por la acreditación del nuevo representante dominicano y destacó el valor de la diplomacia como medio para acercar a los pueblos. Ambas partes reiteraron su disposición de desarrollar iniciativas conjuntas que contribuyan al apoyo de comunidades vulnerables.

La presentación de las cartas credenciales simboliza la voluntad de ambas instituciones de mantener un diálogo permanente y de profundizar la colaboración internacional, reafirmando el compromiso de la República Dominicana con los principios de paz y cooperación.