«En este momento, pocas cosas me afectan a nivel emocional»

Santo Domingo.- Entre creaciones, mezclas, audiovisuales y establecer contacto con gente interesante del arte, la cantante Martha Heredia está explorando el mercado Europeo desde Madrid, en uno de sus mejores momentos como persona y llena de proyectos profesionales.

Está en una etapa de madurez que le hacía falta, y así se escucha en entrevista realizada por este medio. Pausada, tranquila y con palabras cuidadas, expresa que en este momento pocas cosas le afectan a nivel emocional y cualquier cosa que ve y no es buena, la pasa como las páginas de un libro.

¿Qué hace en Madrid? Pues detalla que realiza algunos trabajos audiovisuales, que es una ciudad preciosa en la que establece relación con personas del medio artístico y le parece una plataforma perfecta para iniciar nuevos proyectos.

Del momento que experimenta en su carrera expresa que está en proceso de evolución y crecimiento, de mezclas, de nuevos géneros y una definición precisa de lo que quiere ser ahora; preparando un nuevo álbum en el que plasma un balance entre lo que hacía antes y hace ahora, para dejar satisfecho a todo su público.

De si la música urbana seguirá siendo parte de su repertorio, adelanta que hay que recordar que sus inicios fueron en el grupo “Una Vía”, junto a su hermano, donde hacían música urbana, pero luego de entrar a Latin American Idol se enamoró de la balada, con la que mucha gente la conoció, siguió y valoró. Incursiona en otros géneros porque el artista que no se reinventa se queda atrás.

Martha regresará al país en noviembre, pero luego regresará a Madrid a concluir proyectos.

Se prefiere delgada

Sobre las críticas cuando subió de peso, y los que ahora arremeten contra ella porque la ven muy delgada, expresa que quienes la critican no son sus seguidores, sino personas que se dedican a detractar.

“Quienes me siguen saben que pasé por un proceso de salud y cambios físicos, porque me dio una parálisis facial, me medicaron con esteroides y eso hizo que subiera de peso de manera incontrolable y mis hormonas se descontrolaron. Luego de la cirugía se equilibraron y así mismo mi peso”, dijo.

Ella se prefiere delgada como está ahora, ya que esto le ha abierto muchas puertas hasta para el modelaje y portadas de revistas importantes.

EL DATO

Las redes sociales

La intérprete de “Te quiero de nuevo” valora las redes sociales como el mejor medio de promoción para un artista, ya que estamos en la era digital.

“Hay todo tipo de personas y la fortaleza mental y emocional influye en que un artista pueda avanzar en las redes, porque por allí puede expandirse a nivel global. La desventaja son los hater, pero un artista sin ellos, no es artista.