Liuba María Hevia siente por la música algo que va más allá de simplemente gustarle. Tiene una relación profunda con ésta, es parte de ella, y juntas viajan con armonía hacia el alma de cada persona que la escucha.

“En la creación, en el escenario encuentro mi razón de ser”, dijo en una entrevista con Qué Pasa! resumiendo que “la música es mi vida”.

La compositora, trovadora y cantante cubana- española por excelencia, gran representante de la cultura cubana contemporánea, tiene el don de crear poemas que convierte en música y que ha sido apreciada por décadas alrededor del mundo.

Considera que la fuerte conexión que existe entre los escuchas y su música, obedece a su intención de “narrar desde mi vida, de la que soy cronista, los puntos de coincidencias que puedo tener con los que me escuchan, los niños menores de 150 años, como suelo decir, hasta de los adultos”.

Muchos creerían que por su larga trayectoria, subir al escenario es una sencillez para ella, ya que aun siente los nervios de sus inicios, pues afirma que “la confrontación con el público es siempre un desafío que asumo cada vez como si fuera la primera, y ruego porque ese susto nunca me abandone”.

Destaca que mira su trayectoria desde una balanza. “En uno de los platos coloco lo hecho, en el otro lo por hacer. En esa simbiosis me muevo. Y esa confrontación es lo que me permite renacer en cada nuevo concierto, disco… Mirar siempre hacia adelante, intentando dar algo nuevo que me seduzca y seduzca, ese es el reto”. Desde 1982 Liuba forma parte del movimiento de La Nueva Trova, fundado por los legendarios cantantes cubanos Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, con quienes ha compartido varios trabajos discográficos, y de quienes se siente heredera.

“Soy heredera de la trova cubana, desde sus orígenes y sin dudas de estos dos artistas excepcionales, que fundaron la nueva trova. Ambos están inscritos en la historia de lo mejor de nuestra música y de la música iberoamericana, en mayúscula y en letras doradas”, manifestó la autora de Con los hilos de la luna, canción conocida popularmente como El abuelo, quien en cada composición destaca los valores humanos, pues considera que el mundo está necesitado de que se le cante no solo al amor, también a la esperanza, a la paz y a la libertad.

En este momento la admirada artista se encuentra trabajando en el volumen número dos de su disco “Canciones que no se extraviaron”, que saldrá en noviembre y en otro disco con canciones inéditas que saldrá en 2025. “La creación me hace sentir fértil, útil, es mi manera de aproximarme desde mi mirada a la belleza, en la que creo e inspira mi vida y mi obra”, resaltó.

Sinfonía caribeña

Esas poéticas creaciones, cargadas de lirismo, de Liuba María Hevia podrán ser disfrutadas esta noche en “Sinfonía caribeña”, un concierto producido y dirgido por Amaury Sánchez, que reunirá, a las 8:30 de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito a relevantes figuras del canto internacional, como Liuba, Amaury Pérez, Maridalia Hernández y Pavel Núñez, quienes se harán acompañar de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo.

La artista, en todo el sentido de la palabra, expresó que este será un encuentro entre dos culturas musicales (Cuba y República Dominicana). “Los aspectos que nos unen y en los que nos reconocemos, la defensa de la canción de autor”.

Continuó diciendo que este recital será “la entrega de cuatro artistas que, esta noche, dejarán la piel en el escenario, liderados por Amaury Sánchez, el creador de esta fantástica idea y quien dirigirá la Orquesta Filarmónica Nacional ¿Te parece poco?”, concluyó.