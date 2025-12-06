La República Dominicana ha perdido 14 millones de tareas de tierras agrícolas y en los últimos años por mal uso de los suelos comunicó el secretario Agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exsenador Adriano Sánchez Roa.

Dijo que la situación se complica porque los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente han abandonado los programas destinados a revertir esa degradación y urbanización de suelos que estaban funcionando exitosamente”, manifestó.

El ex senador comunicó que el problema del suelo continuará disminuyendo la cantidad de tierra destinadas para producir alimentos y por tanto llegará el momento que podrían escasear los productos de la canasta básica.

El dirigente peledeísta señaló que la paralización de los programas oficiales de tratamiento, conservación y mejoramiento de los suelos, así como la falta de impulso a la reforestación, ha acelerado la degradación del territorio y ha incrementado la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria nacional.

Con motivo del Día Mundial del Suelo, Sánchez Roa alertó que el país enfrenta una situación crítica, pese a que el suelo es “un recurso esencial para la producción de alimentos y la protección de nuestros ecosistemas”.

Agregó que debemos ver el espejo del mundo donde el cambio climático y la actividad humana han llevado a que el 33% de los suelos estén degradados, pese a que más del 95% de nuestros alimentos y 15 de los 18 elementos básicos químicos esenciales para las plantas proceden del mismo, según las Naciones Unidas.