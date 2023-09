Enemigos de la reelección

El presidente Luis Abinader ha intensificado en los últimos días sus actividades proselitistas de manera formal en distintas demarcaciones en procura de obtener un nuevo mandato de cara a 2024.

En los actos proselitistas del pasado fin de semana se vio a un Presidente dándolo todo, agresivo, desafiante y confrontativo frente a sus opositores, lo que da a entender que no está dispuesto a dejarse despojar su repostulación presidencial 2024-2028.

Según hemos observado el comportamiento de Abinader en actividades públicas propias de su cargo y delante de los medios de comunicación, el mismo trasluce que el actual jefe de Estado tiene fijo en su presupuesto mental la idea u objetivo que el triunfo electoral de su candidatura debe producirse en una primera vuelta.

Insisto, por la forma de conducirse ante propios y extraños, uno llega a la conclusión definitiva de que por la cabeza del actual Presidente dominicano no existe otra posibilidad, no hay otra opción que no sea derrotar en una primera vuelta electoral a la Alianza por el Rescate RD que representa la oposición política.

Ahora bien, para un político de la estirpe de Abinader, a quien no se le atribuye mucho ejercicio como gobernante y que carece de abundante conocimiento de las intrigas y traiciones que se presentan en las luchas políticas y sociales hay que hacerle algunas puntualizaciones si es que quiere materializar su objetivo reeleccionista.

Por ejemplo, el Presidente Luis Abinader y los funcionarios que le acompañan al parecer no se han percatado que en la actual coyuntura la materialización de obtener la repostulación presidencial está siendo amenazada de muerte cuando su gestión se hace de la vista gorda con el abuso que se está cometiendo con una amplia franja de población clase media y media baja con los escandalosos aumentos de la tarifa de electricidad por parte de las distribuidoras.