Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Dominicanos del exterior se quedaron esperando: Observadores y analistas políticos dominicanos en Queens, sostienen que la comunidad quisqueyana se quedó esperando del presidente Luis Abinader, durante su recién estadía en NY, el cumplimiento de muchas situaciones que aquejan los criollos en todo el exterior (2,835,593), y no solo en NY. 1- Eliminar el cobro de los $10 dólares a cada dominicano que visita su propio país. 2- “Reducir los altísimos impuestos al comprar un boleto aéreo”. 3- “Derogar el cobro de $50 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de 30 días en RD, y $80 si pasa más de tres meses”. 4- “Permitir llevar un vehículo con 8 años de uso”. 5- Modificar la ley 716 del 1944 (79 años) sobre los consulados, para reajustar los elevados precios de sus servicios (pasaportes, poderes, etc.) 6- “Establecer mecanismos que abaraten el precio de envío de las remesas, que al año suman más de $15 mil millones de dólares entre remesas directas, envío con familiares, amigos y miles de furgones conteniendo alimentos, medicinas, útiles deportivos, escolares, de hospitales y otros enseres. 7- Aumentar a US$7 mil dólares al año el monto de la gracia navideña, debido a que todo ha subido el doble. Son necesidades sentidas. Presidente Abinader dice diáspora dominicana es prioridad en su política exterior.

Ver: https://noticiassin.com/pais/presidente-abinader-dice-que-la-diaspora-dominicana-es-prioridad-en-politica-exterior-del-gobierno-1396376.

►¿Vendiendo logros gubernamentales?: Hay sectores que están queriendo vender una cosa por otra, diiicen en El Bronx. Veamos: 1- Que todo el que estaba en el “Desfile Dominicano” fue apoyar al presidente Abinader. 2- La entrega de solo 52 apartamentos en el exterior es resolviéndole el problema de vivienda a los criollos de Ultramar. La instalación de oficinas, solo para los dominicanos en NY, que casi no utilizan. 3- “Instituto Postal Dominicano -INPOSDOM-“. 3- “Defensor del Pueblo”. 4- “Gabinete de Política Social del Gobierno”. 5- “Familia Feliz”. 6- “Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre -INTRANT-”; 7- “Interior y Policía”; 8- “UASD-”, entre otras. Diiicen los opinólogos que todo esto se ha desestimado por parte de los gobiernos.

►Por primera vez; ¿Y?: La cuña “Por Primera Vez”, muy utilizada por funcionarios del PRM y sectores allegados al mismo, es para embaucar a los dominicanos en el exterior, como si dicha expresión resolviera algunos de los tantos problemas que tiene la comunidad, diiicen en el Alto Manhattan. En cada escenario político los “perremeeces” declaran “Por Primera Vez”, “Por Primera Vez” ¿Y? preguntan opinólogos y todólogos en Broadway. La semana pasada, el senador por María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb, reveló que una comisión de legisladores de NY visitará RD. Ver: https://elnuevodiario.com.do/victoria-yeb-revela-comision-de-legisladores-ny-visitara-rd-pide-cuatro-anos-mas-para-abinader/ El mismo senador viene dirigiendo la reelección en NY en combinación con oficiales electos en el estado, y ha proclamado (agosto 2022): “El propósito de los encuentros es facilitarle la vida a los dominicanos de la diáspora, que tienen la doble nacionalidad y pueden votar, tanto por Abinader y por los senadores de NY que nos visitan”. ¡Uff! Ver: https://almomento.net/senadores-de-ny-visitan-la-rd-buscan-beneficiar-a-la-diaspora/ “Vuelven y vuelven a reunirse, a reunirse”, vociferó un ciudadano en Brooklyn.

►Se fue a RD coordinar reelección exterior: Como siempre, una bien enterada fuente a lo interno del PRM nos informa que el cónsul Eligio Jáquez viajó el pasado fin de semana a la RD para coordinar con los presidentes de la RD y del partido, (Abinader y José Ignacio Paliza) la logística a desarrollar en el exterior a favor de la reelección. Ya se acordó que el presidente y secretario general de cada seccional trabajará al frente del “vuelve y vuelve” y el nombramiento de Jáquez no será público, pero supervisará y se reunirá con ellos de manera discreta, no importa el país o estado-USA que sea. Antes de partir hacia dominicana, el cónsul dejó pago el local del partido (US$ $2,844.00) al landlord (SNOWBELL LLC, ubicado en el 5676 de la avenida Riverdale, en El Bronx). ¡Ah! Una prestante dama del PRM en RD nos confirmó que Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, secretario nacional de finanzas del partido y director general de Aduanas, será el “jefe” de la reelección en RD. ¡Bueeeno!.

►Viajes y viajes a RD: Observadores políticos dominicanos en NYC sostienen que no hay “Barreras” para el gordito en NY viajar a RD. En menos de dos meses ha tomado un avión tres veces con destino a su país, siendo un simple empleado consular. Diiicen que tiene todo el derecho de hacer 10 viajes y se continúe hospedando, de vez en cuando, en hoteles de 4 y 5 estrellas. Diiicen, que sus viajes a RD son para visitar medios (TV periódicos y radio). Otros preguntan: ¿Para hablar bien o mal de periodistas, políticos y comunitarios? Alguien canta = https://www.youtube.com/watch?v=EZjXZzS99Rk&list=RDEZjXZzS99Rk&start_radio Diiicen en la calle Dyckman que ha vociferado que está con Luis “4 años más”, y un transeúnte respondió “eso mismo decía cuando apoyaba a Danilo en la reelección. Opinólogos en la avenida Saint Nicholas consideran que “San Elías” no solo trabaja los “4 años por Luis”, también haciendo lo imposible para atajar “El León” para que no gane la presidencia en el 2024. El gordito es el promotor del slogan en NY “pensión por reelección”. ¡Uff!

►¿Al cónsul de NY que renuncie al cargo?: Es lo que está demandando el coordinador general para Ultramar del proyecto presidencial “Guido Gómez Mazara”, abogado Javier Fuentes, que Eligio Jáquez debería renunciar como cónsul al ser designado “jefe” de campaña de la reelección del presidente Luis Abinader para todo el exterior, como se informara por la prensa nacional. El abogado considera que el dinero que se recauda en la sede por el pago de documentos y servicios consulares a miles de dominicanos semanalmente, la mayor parte sería utilizada para financiar la campaña reeleccionista del presidente Abinader, en los diferentes estados de USA y de varios países. La JCE se lo prohíbe. Ver: https://elnacional.com.do/jce-prohibe-a-funcionarios-participar-en-precampana-y-campana-electoral/ “Los consulados dominicanos en NY, Nueva Jersey y Pensilvania, según sus fuentes, tomaron el dinero del pueblo de esas instituciones gubernamentales para montar carrozas y pagarles a miles de compañeros y no compañeros para que simularan apoyo al mandatario mientras desfilaba”. ¡Ay, ay, ay! La Ley 41-08 de Función Pública en su artículo 79 y 80, numeral 13, prohíbe a los funcionarios públicos “servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones”. Ver: https://migracion.gob.do/wp-content/uploads/2019/10/Ley-41-08-De-Funci%C3%B3n-P%C3%BAblica.pdf Y el mismo mandatario “en la persona del ministro Administrativo de la Presidencia, instruye a los funcionarios no usar los recursos del Estado en campaña electoral”. Ver: https://almomento.net/abinader-instruye-funcionarios-no-usar-recursos-estado-en-campana/ Javier espera que esta solicitud del Presidente no se quede como simple información en los medios de comunicación. ¡Huumm!.

►Un diseñador y maestro de la costura: Siempre se ha comentado dentro de la comunidad dominicana en NYC que el afamado diseñador de Puerto Plata, Johan Hernández prestigia la dominicanidad con su reconocida tienda de vestir “Johan Hernández Atelier”, porque se mantiene vistiendo celebridades, artistas y altos funcionarios de la Gran Manzana. Durante el pasado Desfile Dominicano en Manhattan, varias personalidades lucieron sus elegantes “Chacabanas”, entre ellos el Comisionado de la Policía de NYC, Edward Cabán, a quien se la elogiaron en varias ocasiones. Este reportero fue testigo. Entre las personalidades que han lucido las “Chacabanas” del diseñador y maestro de la costura, figuran los entonces gobernador y alcalde de NY, Andrew Cuomo y Bill de Blasio; el congresista Adriano Espaillat, locutor Francis Méndez, artista Anthony Santos y el productor de TV, Jochi Santos, entre otros. ¡Ah! El “Rey de las “Chacabanas”, como se le identifica a Johan, tiene un amplio personal para confeccionar cualquier pieza a la medida y gusto del cliente (hombres y mujeres). Su mercancía se adapta a las transformaciones y evoluciones en los diseños acorde con los tiempos para mantenerse más actualizados. La tienda está ubicada en el 611 W. de la calle 207, esquina Broadway en el sector de Inwood (212-942-0300). El lugar es visitado por empresarios, periodistas, profesionales, artistas y políticos. Lo mismo hace en su segunda tienda, “Johan Fashion”, ubicada en el 501 W. de la misma calle 207, esquina la avenida Post, en el Alto Manhattan. 212-567-6822. Ver Video: https://www.youtube.com/shorts/wcQpTiG_0m0.

►Carta y contesta: El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Dr. Santiago Hazim, nos envía una carta que dice: “La entrevista que usted le realizó al catedrático y médico internista Rafael Lantigua: Ver: https://www.elcaribe.com.do/panorama/internacionales/dr-lantigua-destaca-como-excelente-seguro-senasa-para-dominicanos-exterior/ nos llena de satisfacción porque nos indica, una vez más, que vamos en la dirección correcta, que debemos seguir trabajando para los dominicanos que están fuera de su tierra. Los periodistas tienen la cualidad de ser unos vigilantes natos por excelencia, y en mi caso particular nos añaden un valor agregado a aquellos que estamos al servicio del pueblo, es decir, que nos alertan cuando los procesos no andan bien para que hagamos los correctivos de lugar. Y de igual forma, nos hacen saber lo que estamos haciendo muy bien y que debemos continuar por ese camino. La contesta nuestra: “Hemos recibido su carta sobre la entrevista que le hiciera recientemente al reputado médico dominicano en esta Metrópoli, Lantigua, quien destacara los amplios y efectivos servicios de seguro que viene prestando la institución, bajo su digna dirección, a los dominicanos residentes en el exterior”. Agradecimiento, doctor Hazim, por distinguir y reconocer nuestro ejercicio periodístico independiente y sin banderías políticas. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Khggsm0gRjc

►¿Acción Rápida no se tomó fotos con Abinader?: Lectores nuestros en Brooklyn nos escriben. Ni quito ni pongo. Esa columna publicó la semana pasada que los movimientos “Acción Rápida”, “Somos Pueblos” y “Loma Miranda” se habían reunido en el despacho del cónsul Eligio Jáquez, con el presidente Luis Abinader, entregándole un documento solicitándole reivindicaciones a favor de la diáspora. Luego se tomaron fotos con pose artística con el mandatario, como en sus mejores tiempos, diría “Don Chencho”, diiice la columna. Eso no es verdad que se tomaran fotos con poses artísticas, lo que sí sabemos es que son movimientos que luchan por el bienestar de la comunidad. Con el mayor respeto que se merece su columna porque siempre pone las pruebas y no lo hizo ahora. Atte. Andrés Matos, Luisa Abreu, Antonio Báez, Luis Rojas y Antolín Monegro, entre otros. “Entérate NY” contesta: Juan 8:32: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”, ahí están las fotos, amigos lectores.

►Un valor dominicano en NY: Wilfredo Vidal, un dominicano procedente de Santiago de los Caballeros y residente en el Alto Manhattan, con décadas en NYC, es miembro de la Asociación “Joyeros Unidos”, dedicada a orientar jóvenes de diferentes etnias, principalmente dominicanos, sobre el buen comportamiento que deben tener frente a la sociedad. La organización también se dedica a enviar diferentes artículos a su país natal -RD-, entre ellos medicinas, pampers, muletas, sillas de ruedas, útiles deportivos y escolares. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Wilfredo, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Con Edison, una de las empresas de energía más grandes de USA, fundada en marzo de 1823, con aproximadamente 14 mil millones de dólares en ingresos anuales y 33 mil millones en activos, brinda electricidad a 3,6 millones de clientes en NYC y el condado de Westchester, junto con el servicio de gas a casi 1,1 millones de hogares en la región.

►Servicio comunitario: Con Edison insta a los neoyorquinos de bajos ingresos a inscribirse en el “Programa de Asequibilidad de la Energía”, para personas de bajos ingresos que reciben beneficios del gobierno (Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF) o el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Limita los costos de servicios públicos a solo el 6% de su ingreso anual promedio. Para verificar si califica diríjase al sitio web de Con Ed: Visitar: https://www.coned.com/en/accounts-billing/payment-plans-assistance/help-paying-your-bill Los clientes pueden inscribirse en línea. Ver: https://www.coned.com/en/accounts-billing/my-account Atención al cliente: 1-800-752-6633

►Dólar y euro hasta este domingo 20: Compra del dólar 55.80 y venta 56.89; Compra euro 60.35 y venta 63.88

►Combustibles: Del 19 al 25 de agosto: Gasolina Premium a $293.10 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com