Primera Dama inaugura congreso Puentes Botánicos 2026

Santo Domingo.- Con la presencia de la primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, fue inaugurado el Congreso Internacional “Puentes Botánicos 2026” en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso, marcando el inicio de una agenda científica que se desarrollará del 20 al 24 de abril y que reúne a expertos nacionales e internacionales en torno a la conservación de la biodiversidad.

El acto de apertura, celebrado en el Domus Grande, dio inicio con el registro de los participantes y un programa protocolar que integró elementos culturales, institucionales y académicos.

Registro de los asistentes a la apertura del congreso Puentes Botánicos 2026

Durante la jornada inaugural, Lina Ramírez, representante de la Red de Jardines Botánicos para el Caribe y Centroamérica, subrayó la importancia de la cooperación regional para enfrentar los desafíos ambientales que afectan la biodiversidad en el Caribe y Centroamérica.

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En esa misma línea, Pedro Suárez, director general del Jardín Botánico Nacional y presidente del congreso, reafirmó el compromiso de la institución con la investigación científica, la educación ambiental y la conservación, especialmente en el marco del cincuentenario de la entidad.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje al biólogo Brígido Peguero, cuyo legado en el estudio y preservación de la flora dominicana fue reconocido a través de un audiovisual que generó gran acogida entre los asistentes.

Asistentes a la apertura del congreso Puentes Botánicos 2026

El evento también contó con la participación del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, así como autoridades gubernamentales, representantes diplomáticos, académicos e investigadores, consolidando un espacio de alto nivel para el intercambio de conocimientos.

La jornada concluyó con un cóctel de confraternidad que permitió fortalecer vínculos entre instituciones y especialistas, marcando así el inicio formal de este congreso que se proyecta como una plataforma clave para el diálogo científico y la construcción de alianzas en favor del desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales.

La ceremonia estuvo acompañada por presentaciones del Ballet Folclórico del Ministerio de Turismo y del Ballet Folclórico Nacional del Ministerio de Cultura, resaltando la identidad dominicana ante una audiencia diversa. El entonamiento del Himno Nacional y las palabras de bienvenida enmarcaron un ambiente solemne que dio paso al desarrollo del evento.