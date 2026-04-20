República Dominicana cuenta hasta el momento con 10 plazas en ocho deportes para los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, informó el Comité Olímpico Dominicano (COD).

Las clasificaciones corresponden a atletismo, boxeo, esgrima, judo, vela, natación, voleibol y lucha olímpica.

El atletismo y la natación tienen dos plazas cada uno. Boxeo, esgrima, judo, vela, voleibol y lucha cuentan con una.

El COD indicó que la delegación podría aumentar, ya que faltan eventos clasificatorios.

Será la cuarta participación del país en unos Juegos Olímpicos de la Juventud. En 2010, en Singapur, compitió con siete atletas y ganó dos medallas de oro y una de bronce.

En 2014, en Nanjing (China), la delegación la integraron 10 atletas, con una plata y un bronce. En 2018, en Buenos Aires (Argentina), participaron 20 atletas, con un oro y un bronce.

Los Juegos de Dakar 2026, pospuestos desde 2022, serán los primeros que se celebren en África.

Reunirán a 2,700 atletas en 25 deportes y 10 disciplinas adicionales.