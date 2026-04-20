Metro de Santo Domingo registra 10 fallas en el último año

Entre abril de 2025 y abril de 2026, el Metro de Santo Domingo ha registrado un total de 10 fallas que han provocado la suspensión del servicio, evacuaciones de emergencia o la parálisis total de sus líneas.

El evento más reciente ocurrió la mañana de este lunes 20 de abril, cuando una falla eléctrica general, vinculada a una inestabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), dejó fuera de servicio simultáneamente las Líneas 1 y 2, así como el Teleférico, afectando a miles de usuarios en plena hora pico.

El mes en que se registraron más fallas del transporte fue noviembre de 2025, cuando se contabilizaron cuatro eventos en menos de diez días, incluyendo una explosión en el sistema eléctrico del tramo elevado de Villa Mella y una evacuación masiva donde los usuarios debieron caminar por las vías sobre el puente del río Isabela.

Portada de El Nacional que recoge la falla del Metro este lunes.

A pesar de que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) suele activar corredores de emergencia durante dichas fallas.

Fecha Incidencia Impacto 23 abr 2025 Avería mecánica (L2) Retrasos de 40 min en hora pico. 09 jun 2025 Falla eléctrica (L1) Suspensión en el tramo sur. 13 ago 2025 Avería de tren (L2) Afectación en conexión L1-L2. 10 nov 2025 Explosión eléctrica (L1) Evacuación de emergencia en Villa Mella. 11 nov 2025 Fallo del SENI Apagón total del sistema. 19 nov 2025 Falla de cambia-vías (L2) Parálisis en el Kilómetro 9. 19 nov 2025 Avería técnica (L1) Evacuación de usuarios por las vías. 02 ene 2026 Falla de señalización (L1) Retrasos en tramo norte. 05 feb 2026 Tren varado (L2) Suspensión tramo Trina de Moya. 20 abr 2026 Falla eléctrica general Parálisis total del sistema.

Interrupciones por fallas

Hasta la fecha, las autoridades de la OPRET han atribuido gran parte de estas interrupciones a factores externos, como el suministro eléctrico nacional, aunque han intensificado los operativos de mantenimiento preventivo nocturno para intentar mitigar la frecuencia de estas averías que comprometen la puntualidad de la ciudadanía.